簡舒培：羅智強政治獻金流向基金會 猶如「木可翻版」

簡舒培表示，雪芃的負責人謝中川，曾在2019至2020年間擔任羅智強人人人未來教育基金會董事。（台北市議員簡舒培提供）

2025/04/14 15:46

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委羅智強指民進黨台北市議員簡舒培拿他2022年宣布參選桃園市長時的政治獻金造謠，揚言提告；簡舒培表示，羅智強從政治獻金專戶支出近1000萬元給雪芃設計顧問有限公司，雪芃的負責人謝中川曾是羅智強人人人未來教育基金會董事，猶如木可翻版，被揭發還想推給會計師、監察院模糊視聽，卻完全沒有回應對政治獻金流向的質疑。

簡舒培說，羅智強在2022年，第一任的台北市議員都還沒當完，就宣布要參選桃園市長，開設了擬參選人政治獻金專戶，雖然最後未獲得提名，但從2022年5月5日至2022年9月2日，近四個月的時間已經募得1431萬4159元；而5月宣布參選，6月初宣布退選的羅智強，最後的競選支出竟高達1443萬4646元？！

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簡舒培表示，根據監察院政治獻金公開查閱平台資料，羅智強在2022年5月20以宣傳支出名義，支付給雪芃公司799萬9832元，6月1日再度以宣傳支出的名目付雪芃200萬，不到兩週，總計支付999萬9832元給雪芃，佔整個政治獻金專戶支出的69%，用途都是「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃費用」。

簡舒培說明，雪芃的負責人謝中川，曾在2019至2020年間擔任羅智強人人人未來教育基金會董事，該基金會是羅智強等人於2019年設立，羅智強擔任董事長。這些都在監察院政治獻金公開查閱平台、司法院法人登記公告可查詢到資料，羅智強想用提告讓她閉嘴，不如先把問題說清楚：為何政治獻金近7成都給由自家基金會董事開設的雪芃公司？

簡舒培說，羅智強這種左手匯右手的操作，根本就是柯文哲跟木可的翻版，學柯文哲推給會計師跟監察院來模糊視聽，甚至扭曲她的指控來迴避政治人物應負說清楚的責任。羅智強學柯文哲學整套，好像忘了柯文哲已經因為公益侵占被起訴，現在人還在看守所裡，而監察院在接獲檢舉後，已針對柯文哲政治獻金收支進一步查核，並對違法情形依法裁罰；幫柯文哲背書政治獻金的會計師端木正，不僅被起訴，更已失去執業資格。

簡舒培批評說，藍白一家親，羅智強當初背棄選民，台北市議員沒當完就跑去選桃園市長，沒獲得提名又回來選大安區立委，把大安區當成招之即來，揮之即去的棋子；面臨罷免危機，第一時間想的竟然還是募款，搬出太太哭窮、愛出書募款、愛把政治獻金左手匯右手、愛拿會計師背書，每個招式都宛如柯文哲2.0。

簡舒培表示，羅智強宣布參選桃園長的政治獻金支出，高達1443萬4646元。（台北市議員簡舒培提供）

簡舒培表示，羅智強宣布參選桃園長的政治獻金支出，都流向雪芃設計顧問有限公司。（台北市議員簡舒培提供）

簡舒培表示，羅智強宣布參選桃園長的政治獻金支出，都流向雪芃設計顧問有限公司。（台北市議員簡舒培提供）

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