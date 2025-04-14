罷雙吳領銜人、召集人遭搜索約談 藍營議員李明賢：不能看顏色辦案

台北市議會國民黨黨團書記長、議員李明賢呼籲，針對罷雙吳領銜人、召集人遭搜索約談一事，司法單位絕對要秉公處理，不能有任何政治力介入，更不能看顏色辦案。（資料照）

2025/04/14 15:10

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕調查局台北市調查處今（14）日搜索罷免吳沛憶領銜人李孝亮、召集人劉思吟，以及罷免吳思瑤領銜人張克晉、召集人賴苡任等人住處，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法偵辦。台北市議會國民黨黨團書記長、議員李明賢呼籲，司法單位絕對要秉公處理，不能有任何政治力介入，更不能看顏色辦案；同黨議員張斯綱也質疑北檢為何辦藍不辦綠。

議員李明賢、柳采葳都提出罷免案提議前死亡及有偽造情事人數統計表，指基隆、南投罷免藍委都有死亡連署，質疑檢調是否用一致的標準偵辦。

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李明賢質疑，其他區如基隆罷免藍委的連署，也有高達116份的偽造連署，南投與雲林也有類似的情況，有如此高比例偽造情事的罷免團體，請問檢調動作了嗎？他說，司法不能介入民主，更不能成為政治人物剷除政敵的工具，指司法雙標會讓人民喪失信心。

張斯綱認為，此件事就是司法不公正，辦藍不辦綠。他指出，告發罷吳團體造假的是民進黨台北市議員劉耀仁，而同一天，國民黨立法院黨團也告發了罷免王鴻薇團體造假。他質疑，同一天告發，北檢為何辦藍不辦綠？

張斯綱說，今天上午他看到立委吳思瑤冷嘲熱諷，說「國民黨不要躲在年輕人背後」，他表示，國民黨沒有躲，也不會躲，國民黨是與所有急於想要終止民進黨亂政的人民站在一起，他們會堅定撐著這些被迫害的年輕人，做他們的後盾，做他們的後援。

張斯綱更要吳思瑤死了這條心，指罷免吳思瑤不會有空窗，更對她說，她的立委職務，已經倒數計時。

柳采葳質疑檢調動作搜索國民黨委員的助理，對罷免游灝、馬文君、丁學忠、林沛翔等人的死亡連署，調查了嗎？質疑檢調輕輕放過其他也同樣有幽靈連署情況的假公民團體，很難讓人信服檢調是用一致的標準偵辦案件。

柳采葳表示，檢察官也是司法官，與法官同樣應作為國家的良心，但依照顏色辦案只是泯滅良知、破壞民主而已，執政黨利用檢調打壓罷免綠委的團體、打壓國民黨委員的助理，就是政治迫害。權力令人腐敗，民進黨已經活成他們最討厭的樣子，當初走在街頭、為民主奮鬥的民進黨早已消失，現在的民進黨人不曾與人民站在一起，且正在復辟創黨元老們口中可怕的執政黨。

李明賢表示，基隆、南投與雲林罷藍委的連署都有類似偽造連署的情況，質疑檢調偵辦標準是否一致。（台北市議員李明賢提供）

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