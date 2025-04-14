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    首頁　>　政治

    謝龍介說當4年市長後交給民眾黨 蔡育輝：死馬當活馬醫

    蔡育輝表示，台南市長選戰原本就是一場硬仗，藍白合作才有辦法和民進黨一博。（記者蔡文居攝）

    蔡育輝表示，台南市長選戰原本就是一場硬仗，藍白合作才有辦法和民進黨一博。（記者蔡文居攝）

    2025/04/14 15:24

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨立委謝龍介昨天參加民眾黨在台南的「人民要當家，全民問政宣講」活動，公開宣示若當選市長，他只做4年，之後就交給民眾黨。該說法引起地方熱議，國民黨台南市議員蔡育輝今天表示，台南因在野陣營資源少，要當選市長不容易，但不能說完全沒機會，這樣的宣示是「死馬當活馬醫」，也藉此公開宣示來表達決心。

    蔡育輝表示，謝龍介上次參選就宣示過當選台南市長只做1任4年，對在野陣營而言，台南市長選戰原本就是一場硬仗，藍白合作才有辦法和民進黨在台南一博，必須「死馬當活馬醫」。

    謝龍介今天再次重申，2026年選舉，他願全力支持台南市藍白合作，民眾黨的市議員，至少要當選5席！他就是敢衝敢拚，不怕痛，他會全力相挺民眾黨。「若我有機會當市長，讓我做看看，我只做4年，用4年來改變台南，之後就交給民眾黨來打拚！」

    蔡育輝表示，對於4年後「交給民眾黨」，這並非一個人說了算，黨有黨的機制，這說法雖有語病，但其用意是要宣示只做4年的決心，政治宣示功能作用大於實質意義。

    至於民眾黨議員要當選5席這部分，蔡育輝說，民眾黨能不能當選，這要看實力、人選和地區，國民黨沒有人要選的選區或許可能禮讓給民眾黨來選，以他的觀察，下屆市議員選舉，在府城及永康等市區，民眾黨可能有1席的當選空間。

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