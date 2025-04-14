李孝亮母親等5證人4人移送北檢 「罷吳四騎士」仍在台北市調處

檢調今日另約談李孝亮母親（見圖）等5名證人。（記者王藝菘攝）

2025/04/14 14:52

〔記者王定傳／台北報導〕號稱「罷吳四騎士」的立委吳沛憶罷免案召集人劉思吟、罷免立委吳思瑤召集人賴苡任、台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、前國民黨青年部主任陳冠安，及罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人領銜人張克晉6人，今日因涉偽造連署書而被搜索；檢調今日除約談上述6名被告外，另約談李孝亮母親等5名證人，目前證人中有4人已移送北檢複訊，罷吳四騎士尚在調查局台北市調查處接受調詢。

此外，調查局人員今日下午將證人移送北檢複訊前，曾混進北檢大樓，至頂樓將國旗換成民進黨旗的抗議常客田山盛國，也赴北檢怒敲北檢銜牌，在調查局人員抵達時還大喊：「調查局不要臉，司法干預罷免」等。

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這起事件起因於全國各地幽靈連署罷免頻傳，民進黨發言人吳崢今年3月初第一波告發連署罷免立委吳思瑤、陳瑩、伍麗華及王定宇的罷團領銜人涉偽造文書等罪嫌；3月27日，吳崢再赴北檢第二波告發連署罷免綠委蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘、許智傑、黃捷、陳俊宇、林俊憲、吳沛憶共9名立委的領銜人涉偽造文書等罪。

吳崢當時指國民黨發動罷免民進黨立委連署案中，竟然有1748位已過世的國民參與連署，這是「系統性地抄名冊，偽造不存在的民意」，對違法一定追究到底。

劉耀仁及醫師羅浚晅是在今年3月24日前往台北地檢署，告發罷免吳沛憶罷團領銜人等涉偽造文書等罪；劉耀仁當時指出，罷免吳沛憶案錯假率高達4成，除死亡連署、造假連署及重複連署外，連署人設籍未滿者也激增，因此決定告發罷團領銜人及成員違規連署。

北檢接獲告發後，依程序立案後，由承辦檢察官指揮台北處進行調查，經向中選會、台北市選委會函調上述罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事，檢察官為保全證據及追查釐清案情，向法院聲請核發搜索票獲准，今日兵分6路發動搜索，約談6被告及5名證人，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法偵辦。

台北地檢署陸續接獲檢舉，推動罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛憶的團體，涉嫌偽造連署。領銜人張克晉（圖中）和四位證人等移送北檢複訊。（記者王藝菘攝）

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