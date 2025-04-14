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    鞠躬哈腰叫反共？ 吳崢反擊朱立倫：連哪國想消滅中華民國都說不出口

    民進黨發言人吳崢14日召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，播放連署現場違法影片。（記者塗建榮攝）

    民進黨發言人吳崢14日召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，播放連署現場違法影片。（記者塗建榮攝）

    2025/04/14 14:20

    〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨主席朱立倫今批評，民進黨只會抹紅，為了錢可以出賣台灣當共諜。民進黨發言人吳崢反擊說，民進黨始終堅定守護台灣，是中共滲透的主要目標，反觀國民黨嘴巴說要反共，卻連哪個國家恫嚇台灣、想消滅中華民國都說不出口，國民黨團總召、副主席還接連訪中，難道國民黨反對的方式就是鞠躬哈腰加握手？

    吳崢表示，朱立倫聲稱民進黨和中共走在一起，這實在太可笑，總統賴清德日前已經宣布中國為台灣境外敵對勢力，同時宣示，為了杜絕中共滲透與統戰作為，將推動17項國安法制強化，民進黨的態度非常清楚，面對中共滲透，就是要全面強化法制嚴打嚴抓，守護國安，守護台灣人民安全。

    吳崢指出，國民黨嘴巴說要反共，卻連現在到底是哪個國家整天用軍機軍艦恫嚇台灣、想消滅中華民國，都說不出口，國民黨黨團總召去年帶著16位國民黨立委去北京面見中共高官，國民黨副主席這個月初在中國拜會中共代表，「這樣叫反共？難道國民黨的反對方式就是鞠躬哈腰加握手？」這樣的話術，顯然太瞧不起台灣人民智慧。

    吳崢強調，民進黨始終堅定守護台灣，是中共滲透的主要目標，國民黨多年來和中共唱和九二共識，當中國不斷對台灣文攻武嚇，仍選擇和中共站在一起，「請朱立倫先回答：想用武力消滅中華民國的，到底是哪個國家？」

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