最後衝刺！ 紐約僑界響應罷藍委 「台灣尚勇」助攻催人氣

紐約僑界積極響應罷藍委，公民團體「美洲獅戰隊」在當地時間12、13日在紐約大學（NYU）附近、台灣年輕人聚集的「幸福堂」前設連署站催票。（讀者提供）

2025/04/14 14:13

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免二階連署邁入倒數，紐約僑界積極響應罷藍委，公民團體「美洲獅戰隊」當地時間12、13日在紐約大學（NYU）附近、台灣年輕人聚集的「幸福堂」前設連署站催票，本週將由僑務委員江俊霖及國策顧問莊振輝協助親自搭機帶回台灣，確保連署書有效無誤地送達台灣，現場張貼的「台灣尚勇」春聯意外成為焦點，吸引人潮駐足拍照。

主辦單位表示，此次行動特別針對年輕族群進行推廣，選在學生與台灣人聚集的區域設攤，並由志工現場協助說明與核對資料，以確保每份連署內容正確無誤，避免常見填寫錯誤，防範類似花蓮地區發生的格式不符問題。值得一提的是，現場張貼的「台灣尚勇」春聯意外成為焦點，吸引不少路人駐足拍照，不少僑胞全家出動連署，也有來自外州的支持者專程趕來，展現海外民眾對罷免制度的關心與參與。

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僑務委員江俊霖表示，這項活動是民團自主發起，因為台灣的立法院有很多事讓人看不下去，竟然有立委大砍國防預算，對美國而言，如果我們都不自助、人家為什麼要幫我們？這是很奇怪的現象，僑胞是中華民國台灣的一份子，關心國家的發展、台灣的未來，加上中共對台滲透漸趨嚴重，民眾也有責任監督政治人物，在最後衝刺階段，希望大家一起努力。

活動志工王同學表示，他們只是一般留學生、上班族，但相信小小的力量匯聚起來，就能產生改變。不少參與者也表示，希望這次罷免行動能引發更廣泛的政治覺醒，讓人民意識到自己擁有主動塑造政治環境的權力與責任。據統計，目前紐約蒐集的連署書，以國民黨立委王鴻薇、洪孟楷與羅智強的份數最多，許多僑胞重新思考，「民主不只是投票，更是一種持續的參與」，青年族群的投入更是行動的重要動力來源之一。

紐約僑界積極響應罷藍委，公民團體「美洲獅戰隊」在當地時間12、13日在紐約大學（NYU）附近、台灣年輕人聚集的「幸福堂」前設連署站催票。（讀者提供）

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