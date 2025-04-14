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    首頁　>　政治

    蔣萬安不敢說「中國」侵台？ 吳崢：中國是蔣的佛地魔

    民進黨發言人吳崢14日召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，播放連署現場違法影片。（記者塗建榮攝）

    民進黨發言人吳崢14日召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，播放連署現場違法影片。（記者塗建榮攝）

    2025/04/14 13:44

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市議員簡舒培日前在市議會質詢台北市長蔣萬安，哪個國家要消滅中華民國？蔣萬安回稱「共產黨和民進黨」，雙方唇槍舌戰。民進黨發言人吳崢今在臉書發文批評，蔣萬安是答非所問、又再閃躲，全世界有很多共產黨，為什麼蔣萬安說不出口侵略台灣的是中國共產黨？「中國」兩字，成為蔣心中的佛地魔，親中、挺共就是蔣的態度。

    吳崢指出，被問到哪個「國家」要消滅中華民國，蔣萬安說共產黨，這叫做答非所問。蔣萬安又在閃躲！請問蔣萬安講的是哪一國的共產黨？共產黨全世界很多，北韓越南日本都有共產黨，全台灣都知道，要侵略台灣的是中國共產黨，為什麼蔣萬安說不出口？

    吳崢批評，「中國」兩字，成為蔣萬安心中的佛地魔，蔣萬安過去承諾「共機擾台雙城論壇就不辦」，結果是什麼？大家都看見了，蔣萬安撕毀承諾！親中、挺共就是蔣萬安如今的態度。

    吳崢強調，中國現在對兩岸關係的官方立場叫做敵對狀態，把台灣當成中國叛亂的一省，蔣萬安為什麼講不出中華人民共和國、中國共產黨？為什麼講不出中國人民解放軍？蔣萬安在怕什麼？

    吳崢最後表示，奉勸蔣萬安別再一直裝忙，說要開會因應關稅，結果忙著噴政治口水。台灣對美國進口最多什麼商品講不出來，中共要消滅中華民國也講不出來，什麼都講不出來，就學學盧秀燕市長，支持行政院880億補助方案，中央地方攜手合作因應關稅挑戰。

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