婦人為罷團發聲挨詹江村告公然侮辱 黃瓊慧受託帶2杯咖啡和解

桃園市議員黃瓊慧受蔡婦之託，14日上午帶著2杯咖啡向詹江村道歉，但也不示弱大虧詹江村是小人、出爾反爾、訟棍，詹江村無奈說他撤告還要被罵。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/14 13:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市議員詹江村13日與罷團連署站志工、民眾發生爭議，因辱罵「垃圾」被詹提告公然侮辱的蔡姓婦人，原本已以1杯咖啡換取詹的和解，但因綠營多位議員、議員助理的PO文，詹質疑蔡婦與綠營玩「兩面手法」，開直播揚言繼續提告並求償30萬元，蔡婦今（14日）透過議員黃瓊慧帶著2杯咖啡再度向詹道歉，雙方上演大和解劇碼，黃瓊慧也不示弱大虧詹江村是小人，並呼籲民眾小心，遇到「訟棍」一定要保持理性與平和。

全案起因於罷團在桃林鐵路設置連署站，號召民眾加入連署行列，有民眾認為志工宣講內容涉及散布不實謠言，詹獲報到現場蒐證，準備提出違反選罷法告訴，剛好經過的蔡婦以為詹在欺負志工，因此持手機錄影並罵詹是「垃圾」，詹隨即對蔡婦提告公然侮辱，過程中，綠營議員李宗豪、陳雅倫及議員黃瓊慧助理等人都獲報到場，並質疑詹是在干擾罷團連署活動。

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詹江村表示，他並不是要干擾連署，是接獲民眾檢舉，罷團志工在現場散布不實謠言，他只是到現場蒐證，志工、民眾罵他，他都沒有回擊，但蔡婦辱罵他「垃圾」已踩到底線，因此對蔡婦提告，雙方在警局做筆錄時，蔡婦透過黃瓊慧拜託他不要提告，他提出1杯咖啡和解，豈料，和解後又有多位議員、議員助理貼文指蔡婦當時嚇到雙手顫抖，質疑蔡婦一面跟他道歉、綠營一面貼文扭曲事實，讓媒體對他大作文章，根本就是「兩面手法」，他才決定恢復提告刑、民事告訴，蔡婦再次透過黃瓊慧找上他，說會拜託龜山議員、柯建銘助理撤文，拜託他不要提告，他同意並提出2杯咖啡的和解條件。

黃瓊慧今受託帶著2杯咖啡到議會國民黨黨團，黃瓊慧表示，蔡婦不是志工，單純只是買早餐經過，誤以為詹在嗆罷團志工，但詹只是到現場蒐證，蔡婦不知前因後果而辱罵詹，蔡婦只是一般家庭主婦，不希望跑法院，也對詹感到抱歉，才會拜託她幫忙請詹撤告。

在和解現場，黃瓊慧也不示弱說，她相信詹真的就是去蒐證，但詹真的很「小人」，故意跑去連署站擾亂，然後不罵人家，又要對人家提告，蔡婦也沒有玩兩面手法，當下真的很誠懇向詹道歉，不知道議員及議員助理後續會發文，她也大虧詹江村是「出爾反爾」，和解後又反悔要提告，更要呼籲民眾要小心，遇到「訟棍」要保持理性與平和。

詹江村大表無奈說，「我撤告還要被罵」，但2杯咖啡收下後他不會再對蔡婦提告，但罷團散布不實謠言，涉及違反選罷法的部分，還是會告到底。

桃園市議員黃瓊慧受蔡婦之託，14日上午帶著2杯咖啡向詹江村道歉，但也不示弱大虧詹江村是小人、出爾反爾、訟棍，詹江村無奈說他撤告還要被罵。（記者鄭淑婷攝）

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