劉思吟涉偽造連署被約談 黃帝穎：死亡連署是偽造文書鐵證

民進黨發言人吳崢（左）今年3月間曾2度前往台北地檢署告發罷團針對民進黨立委的罷免案涉偽造文書。（資料照）

2025/04/14 12:19

〔記者王定傳／台北報導〕全國各地幽靈連署罷免頻傳，民進黨發言人吳崢及台北市議員劉耀仁日前告發罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等立委的團體領銜人涉偽造文書等罪嫌，檢調今日約談搜索吳沛憶罷免案召集人劉思吟等人；當時陪同吳崢第一波告發的律師黃帝穎今日表示，罷免吳思瑤、吳沛憶領銜人涉嫌行使偽造文書罪，吳沛憶選區有108死人連署、吳思瑤選區有86死人連署，呈現荒謬的有高比例死亡連署；法律上，死人不可能去連署，因此死亡連署是法律上偽造文書的鐵證。

黃帝穎並表示，國民黨青年軍分別涉犯108罪及86罪，一罪一罰最重30年徒刑；搜索票是檢察官蒐證齊備，足以說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票，國民黨青年軍顯然不懂法定程序，藉此對檢調做政治操作，恐被認定犯後毫無悔意，影響刑責輕重。

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今年3月7日，吳崢在律師黃帝穎陪同下，前往北檢第一波告發，當時是告發連署罷免吳思瑤等4名立委的罷團領銜人，涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪嫌；吳崢3月27日在律師許渝澤陪同下，告發連署罷免蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘、許智傑、黃捷、陳俊宇、林俊憲、吳沛憶共9名立委的領銜人涉偽造文書等罪。

此外，劉耀仁及醫師羅浚晅是在今年3月24日前往台北地檢署，告發罷免吳沛憶罷團領銜人等涉偽造文書等罪；劉耀仁當時指出，罷免吳沛憶案錯假率高達4成，除死亡連署、造假連署及重複連署外，連署人設籍未滿者也激增，因此決定告發罷團領銜人及成員違規連署。

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