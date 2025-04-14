陳玉珍告張惇涵違選罷法 吳思瑤批：惡砍惡刪預算做賊心虛

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

2025/04/14 12:30

〔記者謝君臨／台北報導〕總統府副秘書長張惇涵日前指國民黨立委陳玉珍刪除經濟部中小及新創企業署預算「未遂」；陳等人今赴台北地檢署控告張涉嫌違反選罷法，並要張下台。立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評，陳玉珍不要作賊心虛，半夜吹哨子壯膽，其實陳就是惡砍、惡刪預算，引爆民怒、民怨很大的一個始作俑者。

吳思瑤表示，國民黨人大刪大凍總預算，現在完全是心虛，所以急切的要為自己的罪刑洗白，但他們已錯失最好的機會。要挽救總預算，不是現在向司法提告，來為自己洗白、漂白，之前總預算的覆議案，就是恢復預算最好的機會。

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她說，總預算覆議案，民進黨團多次懇求，請藍白立委起義來歸，因為預算就是民生，預算不分藍的、綠的、白的，是全民的預算，但藍白依舊聯手封殺否決了覆議案，現在提告要為自己洗白，其實都很難洗得清。

吳思瑤指出，國民黨人當初不管是刪除未遂，經由民意反彈才急切撤案，但政府各部會國外旅費六成以上受影響，總統府預算七成四也受刪除、凍結影響，這是存在的事實，造成機關難以運作，現在再怎麼挽回都已太遲，造成全民傷害，這是國民黨，民眾黨無法對國家社會交代的事。

她也批評，陳玉珍不要作賊心虛，半夜吹哨子壯膽，陳就是惡砍、惡刪預算，引爆民怒、民怨很大的一個始作俑者。陳當初要把公共電視23億預算全砍，是因為民意反彈，才收手改砍2千3百萬，如果不是民意守住了預算，公視的預算很有可能就遭殃了。

吳思瑤說，陳玉珍用提告的方式、用話術，都無法為他們惡刪、惡凍預算的罪刑洗白。對於張惇涵上媒體陳述總統府預算受影響，這也是一個政務官應當承擔的責任。請國民黨人敢作敢當，司法不是讓你們來做政治的遮羞布。

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