李孝亮被檢調搜索約談 劉耀仁喊話：讓媽媽好好過母親節

台北市議員劉耀仁今向李孝亮喊話：「孝亮，母親節快到了，讓媽媽好好過一個無憂無慮的母親節。」圖中紅衣者為李孝亮。（資料照）

2025/04/14 11:58

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調今日前往民進黨立委吳沛憶與吳思瑤罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處搜索，兩人發相同聲明稱「絕不屈服」。台北市議員劉耀仁今（14日）早在臉書發文向李孝亮喊話：「孝亮，母親節快到了，讓媽媽好好過一個無憂無慮的母親節。」

由於李孝亮母親3月底曾公開發聲，點名國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹施壓李當領銜人，讓她不得不懷疑這件事和黃呂的丈夫黃秀莊以及李孝亮的親戚「李○鐸」建築師的恩怨情仇有關。

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在李孝亮今日被檢調搜索約談後，曾在3月24日前往北檢告發罷免吳沛憶罷團領銜人涉偽造文書的劉耀仁發文向李喊話：「孝亮同學你還年輕，現在覺醒懸崖勒馬一定來得及，母親節快到了，不要再讓媽媽傷心難過了。所有人都知道你被蒙蔽你被利用，而今天你還表現出從容就義的傻勁，你真的陷入太深而不自知了。」

針對李孝亮的聲明，劉耀仁提到，他參加過野百合學運、守護過太陽花學運、親身經歷過黨國不分一黨獨大真正的不公不義時代，民主自由程度和李孝亮成長的時代天壤之別，他真的無法理解李孝亮所謂的「不公不義」是指什麼，劉質疑：「是指國民黨的年輕人參政很難出頭天的不公不義嗎？是指國民黨的年輕人想要出頭天先要以身試法嗎？」

劉耀仁提到：「孝亮，一階所犯的錯誤昭然若揭、不要再凹、不要再掛名人頭領銜人，承認錯誤就好，法院有可能會給年輕人自新的機會。二階如果再如法炮製你將會更讓李媽媽傷心難過，孝亮，母親節快到了，讓媽媽好好過一個無憂無慮的母親節。」

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