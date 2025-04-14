罷團「一罷擊臣」聲明拒被收割 外界質疑綠營中市議員選戰提前開打

蔡怡萱提供民進黨台中市黨部收取其連署書的單據證明。（蔡怡萱提供）

2025/04/14 11:52

〔記者歐素美／台中報導〕目前罷免江啟臣的第二階段連署已進入關鍵倒數兩週，連署數已達門檻75%，罷團「一罷擊臣」5位發起人昨卻發表聲明暗批有意代表民進黨競選下屆台中市議員的蔡怡萱「割稻尾」，由於「一罷擊臣」領銜人廖芝晏也要參選豐原區市議員，該事件被質疑是綠營市議員選戰提前開打，但廖芝晏則強調與選舉無關。

罷團「一罷擊臣」5位發起人昨發出聲明指出，罷免江啟臣的第二階段連署已進入關鍵倒數兩週，連署數已達門檻75%，「我們正全力衝刺最後25%」。但團隊得知有一位曾於 2022年以無黨籍身分參選議員、具有農會背景的女士，近期在豐原大規模懸掛個人看板。該人士今日發文聲稱，已繳交數百份連署書給罷免團隊，並分別送交至民進黨台中市黨部。

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罷團表示，歡迎任何真心支持罷免行動的朋友參與、協助與推動，從未也絕不會拒絕任何實質的幫忙。但無法接受以誤導與不實言論，企圖混淆視聽、影響社會觀感的行為。強調根據簽收單紀錄顯示，民進黨台中市黨部第一週收件數為7份，第二週收件數為12 份，截至目前為止，尚未出現所謂「數百份」的交件記錄。

罷團指出，截至目前，謝志忠議員已協助繳交4358份連署書；領銜人廖芝晏已繳交3128份連署書；蔡成圭議員也完成1933份有效連署書；詹智翔（新社青年）主動響應，也繳交近500份連署書。

罷團質疑該位農會背景人士若真心支持罷免江啟臣，歡迎公開交代實際交件紀錄，並以實際行動取代誇大或虛構式的宣傳。「我們也將此聲明正式寄交民主進步黨賴清德主席，敬請總統知悉，並請貴黨審慎檢視相關人士行為是否有收割之嫌」，避免再度複製「下一個黃國昌」。強調「團結，是為了真誠的行動；民主，是為了人民的選擇；罷免江啟臣，是民意的展現，不應成為個人操作的舞台」。

被影射的蔡怡萱對此不願多談，僅表示，已送到黨部近200份連署書，目前手上還有近百分還沒送出去，前陣子因為家中有事，陸續簽署都是送往簽署站，黨部親送近200份，強調盡自己責任，盡心就好。

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，蔡怡萱之前共送了196份連署書到黨部，今天又送了58份，共250多份，黨部的立場絕對公正；廖芝晏則否認藉由罷團聲明打擊異己，強調與選舉無關，是罷團志工辛苦一份一份收取連署書，見有人收割，感到心痛才發出聲明。（11:59更新）

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