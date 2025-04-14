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    中國軍方高層頻落馬、科學家紛紛死亡 顏擇雅揭一問題：殺人滅口

    專門研究奈米材料和光電材料的中國頂尖科學家李海波猝死，年僅41歲。（圖取自中國社交平台）。

    專門研究奈米材料和光電材料的中國頂尖科學家李海波猝死，年僅41歲。（圖取自中國社交平台）。

    2025/04/14 13:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國頻傳頂尖科學家死亡事件，近日傳出年僅41歲的中國寧夏大學教授李海波「突發疾病死亡」，對此作家顏擇雅分析，未來歷史一定會記上，習近平的時代特色是軍方高層一一落馬及頂尖科學家紛紛離奇死亡，她也提出這兩者背後有著相當的關聯性，並強調貪腐是中共統治不可能根除的弊病。

    顏擇雅在臉書發文指出，中國頂尖科學家接連離奇死亡，最新一位是41歲奈米材料兼光電材料專家李海波。她認為「未來歷史一定會記上一筆的，習近平治國的時代特色，一是軍方高層一一落馬，一是頂尖科學家紛紛離奇死亡」。

    顏擇雅表示，「你不必想像力豐富，也能想到兩種現象彼此相關。頂尖科研需要大筆的錢。錢當然不可能直接撥給科學家，都要經過軍工產業的管道，這就製造了貪腐機會。中上游到底貪了多少，當然需要下游這位科學家作證。這就製造了殺人滅口的動機」。

    顏擇雅認為，最根源的原因，還是貪腐是中共統治不可能根除的弊病。打貪永遠在路上，意思是中共官場永遠越打越貪，官場從此只能人人自危。她也提到「不當官呢? 是不是就不會淌渾水？」、「現在看來，頂尖科學家也必須淌這渾水，而且根本很難自保」。

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