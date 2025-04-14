為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共諜案交鋒 蔣萬安批王世堅說法「非常的荒謬」

    台北市長蔣萬安今（14）日出席士林區里長座談。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安今（14）日出席士林區里長座談。（記者王藝菘攝）

    2025/04/14 11:40

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨立委王世堅出席「人民是頭家」宣講台北場時表示，間諜是要安插在敵人陣營，國民黨是中國共產黨「內應」，不用安插間諜，代表民進黨堅定反共、護台；台北市長蔣萬安今（14）受訪表示「非常的荒謬」，講的好像民進黨內發現很多共諜是很驕傲的事，難掛沒有人敢批評「我綠共我驕傲」的說法。

    王世堅13日在「人民是頭家」宣講時表示，若要安插間諜，一定是安插在敵人陣營，不用安插在友軍。如果兩個政黨，一個政黨當你是敵人在對抗，當然安插間諜；另一個是友黨、好朋友、內應，就不用安插間諜了。並指檢調抓到的共諜都是助理，代表民進黨堅定反共、護台灣，這是民進黨正面的事。

    蔣萬安上週五在台北市議會與民進黨議員簡舒培唇槍舌戰時，怒嗆民進黨「嘴巴講反共、自己養共諜，民進黨才是共產黨走狗｣；今（14）出席士林區里長座談前被問到對王世堅說法的看法。

    蔣萬安反譏說，民進黨現在的意思是共諜越多越愛台灣，要讓全黨都是共諜，就是最愛台灣嗎？這讓民眾覺得「非常的荒謬」，民進黨執政的總統府、國安會到外交部，陸續發現共諜，現在講的好像是民進黨內發現很多共諜是很驕傲的事，難怪當有人說「我綠共、我驕傲」時，民進黨沒有任何人敢出來批評。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播