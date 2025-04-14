共諜案交鋒 蔣萬安批王世堅說法「非常的荒謬」

台北市長蔣萬安今（14）日出席士林區里長座談。（記者王藝菘攝）

2025/04/14 11:40

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨立委王世堅出席「人民是頭家」宣講台北場時表示，間諜是要安插在敵人陣營，國民黨是中國共產黨「內應」，不用安插間諜，代表民進黨堅定反共、護台；台北市長蔣萬安今（14）受訪表示「非常的荒謬」，講的好像民進黨內發現很多共諜是很驕傲的事，難掛沒有人敢批評「我綠共我驕傲」的說法。

王世堅13日在「人民是頭家」宣講時表示，若要安插間諜，一定是安插在敵人陣營，不用安插在友軍。如果兩個政黨，一個政黨當你是敵人在對抗，當然安插間諜；另一個是友黨、好朋友、內應，就不用安插間諜了。並指檢調抓到的共諜都是助理，代表民進黨堅定反共、護台灣，這是民進黨正面的事。

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蔣萬安上週五在台北市議會與民進黨議員簡舒培唇槍舌戰時，怒嗆民進黨「嘴巴講反共、自己養共諜，民進黨才是共產黨走狗｣；今（14）出席士林區里長座談前被問到對王世堅說法的看法。

蔣萬安反譏說，民進黨現在的意思是共諜越多越愛台灣，要讓全黨都是共諜，就是最愛台灣嗎？這讓民眾覺得「非常的荒謬」，民進黨執政的總統府、國安會到外交部，陸續發現共諜，現在講的好像是民進黨內發現很多共諜是很驕傲的事，難怪當有人說「我綠共、我驕傲」時，民進黨沒有任何人敢出來批評。

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