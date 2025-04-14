罷免雙吳領銜人被搜索 吳思瑤批黃呂錦茹、朱立倫推年輕人擋子彈

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

2025/04/14 11:15

〔記者謝君臨／台北報導〕針對檢調今傳出搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等罷團領銜人住所，吳思瑤受訪指出，她也是剛剛看新聞才得知這個消息，非常震驚，但她也強調，「民主不容造假！」她的一階罷免連署錯假率高達34.5%。吳思瑤也批評北市國民黨部主委黃呂錦茹、國民黨主席朱立倫狠心，把年輕人推到第一線擋子彈、扛責任。

吳思瑤表示，這段時間國民黨發動惡罷、亂罷，在一階連署過程有發生非常多的死亡連署、冒名連署、造假連署，以她的選區士林、北投就有高達86位死亡連署，錯假率34.5%，也就是3張就有1張涉及造假、錯誤，「民主不容造假，不要挑戰台灣法治，所以我們尋正常管道，已經正式提告。」

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她說，這段時間她非常感謝士林、北投在地公民朋友和鄉親，一個個站出來揭發他們並沒有參與連署，卻列名罷免吳思瑤的連署名冊當中，有非常多的當事者都跳出來揭發舉證，這些都已進入司法偵辦程序，「我們尊重司法辦案，也呼籲國民黨人不要一再挑戰台灣法治，更不要操作司法迫害，挑戰台灣司法」。

「我看到新聞心裡很沈重。」吳思瑤說，國民黨的大人們，黃呂錦茹、朱立倫不要躲在年輕人身後。大家看到李孝亮母親基於保護兒子，率先站出揭發，她看不下去國民黨利用她的兒子，推到第一線可能面對法律制裁，很不幸李媽媽的擔憂現在成真了，「黃呂錦茹、朱立倫，你們怎麼可以這麼狠心！」

吳思瑤說，這段時間她在基層面對惡罷、亂罷，同時也和在地國民黨籍朋友、地方人士、里長們主動聯繫，告訴他們不要基於國民黨的壓力被迫交出名冊，或配合造假連署，這些在地朋友即便是國民黨籍，但和她在士林、北投合作10多年，「我必須提醒他們不要礙於政黨壓力參與惡罷、亂罷，且涉及法律責任。」

吳思瑤強調，她一一提醒國民黨在地好朋友，「我不可能縱容民主被造假，所以完全尊重司法偵辦。」但這種惡罷、亂罷不要持續挑戰司法，請朱立倫、黃呂錦茹應當站出來面對，不要把年輕人推到第一線擋子彈、扛責任，成為讓人痛恨的大人。

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