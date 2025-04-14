4市擴大對美採購被嘲 蔣萬安批民進黨雙標

台北市長蔣萬安批評民進黨「永遠的雙標」。（記者王藝菘攝）

2025/04/14 11:10

〔記者何玉華／台北報導〕美國總統川普今天預計會宣布新的半導體關稅政策，台北市長蔣萬安表示，市府各局處密切關注中，隨時召集會議應變，同時呼籲中央要全面掌握，隨時跟民眾說清楚，並提出具體方案照顧中小企業；對4市首長要聯合擴大對美商品採購被外界質疑，蔣萬安反擊說，難道總統賴清德說要擴大美國商品採購是開玩笑？批評民進黨是永遠的雙標。

蔣萬安今天早上出席士林區里長座談會，會前被問到川普今天將宣布新的半導體政策，市府的因應作為；他表示，跨局處因應小組包括產業局、財政局、勞動局以及社會局等都會密切關注，必要時即刻開會討論，擬訂相對應的策略以及方案；也呼籲中央政府全面關注並且掌握各項狀況，隨時跟民眾做清楚的說明，也應該要全面的提出具體方案來照顧中小企業以及對勞工的補助。

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對於民進黨持續進行地方宣講，蔣萬安表示，美國關稅雖暫緩90天，但絕對不能鬆懈，仍要全面嚴陣以對，同時盤整各項資源提出相對應的對策；此時絕對不要讓民眾覺得選錯人，還在持續的內耗製造對立。民眾現在最希望的是不分朝野，大家團結一致，共同面對美國訂的關稅所帶來的衝擊跟影響，不要持續的內耗，製造社會的仇恨和對立。

至於北北基桃4首長要辦美國商品採購會，被民進黨立委吳思瑤等人嘲諷說要買美國商品去Costco（好市多）就好；蔣萬安稱賴清德提出要擴大美國商品採購，成立台灣投資美國隊，難道是開玩笑，也是要叫民眾去Costco採購嗎？他認為，民進黨永遠就是雙標，民進黨中央政府可以做，地方政府不能做，永遠的雙標。

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