中共強摘器官引熱議 林智群：什麼國家可讓高官換器官跟買菜一樣

林智群質疑「到底是什麼樣的國家，可以讓政府高官換器官跟買大白菜一樣？」。（圖擷自臉書）

2025/04/14 11:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣歌手Tank（本名呂建中）近日高調公開去年在中國接受亞洲首例「心和肝同期聯合移植」手術成功消息，引發外界熱議中國「活摘器官」、「器官買賣」等議題，於2022年過世的中共高官高占祥也因先前曾傳出「身上的臟器換了好多」，再度引發討論，對此律師林智群發文直言「什麼樣的國家，可以讓政府高官換器官跟買大白菜一樣？」他也直言「我不想要我的小孩活在那樣的奇幻國度」。

中共文聯原黨組書記、副主席高占祥於2022年12月9日因病過世，後續中共全國政協副祕書長、中國民主促進會中央常務副主席朱永新在社群發文悼念高時，卻提到「這些年來……身上的臟器換了好多，他戲稱許多零件都不是自己的了」，這番內容在當時隨即引發外界熱議，也有人質疑「以前只是聽說有人換器官，但還很少看到有名人公開這件事」、「每年那麼多器官移植，供體從哪裡來？」

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針對近期器官移植議題再度引發議論，林智群在臉書發文指出，中國一個高官去世，另一個官員發文表示「高占祥一直在頑強地與病魔作鬥爭，身上的臟器換了好多，他戲稱許多零件都不是自己的了。但是，疫情前的他仍然精神矍鑠、思維敏捷、聲音洪亮，完全不像一個病人」。

林智群質疑「到底是什麼樣的國家，可以讓政府高官換器官跟買大白菜一樣？」他也指出，「另一個場景是，年輕男生失蹤，在到處都是監視器的中國，竟然找不到人，找到時沒有頭部、四肢、腎臟，然後警察說是自殺」，並直言「我不想要我的小孩活在那樣的奇幻國度」。

2022年6月陝西傳出，有一名15歲男孩謝昌楊在端午節的前一天莫名失蹤；2022年10月在當地的河川下游發現一具殘缺不全的屍體，經過數個月的DNA比對後，警方在案發近一年後告知家屬，該屍體就是謝昌楊。家屬看到的遺體沒有頭、沒有脖子、沒有四肢，且報告指雙腎消失，報告卻稱「排除暴力致死可能」、「不排除溺水死亡」。

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