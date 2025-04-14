曝中配3月內繳「喪失原籍證明」困難處 民團提五訴求籲政府調整

台灣移民青年倡議陣線協會今日召開記者會提出五項訴求，要求政府建立救濟管道、減輕舉證負擔、合理調整補件期限等。（移青陣提供）

2025/04/14 11:33

〔記者林哲遠／台北報導〕中國對台統戰工作加劇，日前爆出3中配在台宣揚武統言論遭廢止居留許可；移民署近期全面清查中配及中國出生台商子女有無擁有中國戶籍，要求三個月內繳交「喪失原籍證明」。台灣移民青年倡議陣線協會今日召開記者會提出五項訴求，要求政府建立救濟管道、減輕舉證負擔、合理調整補件期限等。

移青陣在會中提出五項訴求，一、建立清楚、可追蹤的申訴與行政救濟管道；二、公布具同等效力的佐證文件清單，減輕舉證負擔；三、合理調整補件期限，反映實際跨境辦理時程；四、提供行政資源支持，避免基層與民間成為緩衝墊；五、正視移民家庭的情感創傷，建構長期支持系統。

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與此同時，移青陣將持續推動多項行動，包含發起遷移不會被遺忘、身分不能被撤銷的社群故事串連，向呼籲監察院調查政策起始與執行過程，並將本事件納入2026年民間團體將撰寫的兩公約國際人權審查報告。

「移民署僅給3個月補件時限，對許多移民家庭難以負荷」，移青陣常務理事李依靜質疑，陸委會難道不清楚疫情之後兩岸直航大幅縮減，機票價格長期高漲、動輒2萬上下？更現實的是，抵達中國後也不代表馬上能到達戶籍地，許多地區仍需轉機、轉車，交通往返曠日費時，對基層家庭而言幾乎無法負擔。

李依靜表示，他們實際接觸的當事人後，發現補足一份文件的時間從三個月到一年以上都有，「而哪一位政策制定者，真的跑過流程、排過航班、請過假嗎？」移青陣主張，補件時限應依據郵務往返與實際行政流程調整為1年或2年，並同步公告清晰流程，並確實把更新後的補救配套方案傳達給收到通知書的上萬家庭，避免讓人民陷入不自願超過期限就除籍的處境。

針對補件內容與佐證標準長期未明，李依靜指出，有當事人辛苦聯絡原戶籍地，對方卻只回一句「這種證明我們不開」，隨即掛斷電話；也有人輾轉跑了三個不同單位，卻都得到「不是我們業務」的回應，但當事人不是不願意補，是不知道要補什麼，也不知道去哪裡補。

李依靜說明，不少當事人早已持有足以證明無中國戶籍的資料，例如僅限無戶籍人士持有的台胞證、中國戶口本、地方派出所開具的書面回函，甚至包括「無法開立」的正式紀錄。她強調，政府卻從未明確公告這些文件是否具同等效力，導致當事人陷入資訊不對等與舉證無門的困境。

她呼籲，政府應立即公布一份具體明確的佐證文件清單，讓當事人有跡可循，也減少他們在行政程序中被推來推去、反覆奔波的風險與成本。

移青陣理事長劉千萍也批評，對於陸委會梁文傑副主委提出「四大類型具結保證」，其方向混亂，早該好好向行政單位科普兩岸來往的實務情形，限時三個月的荒謬設定必須立即調整，才能第一時間真正降低民間恐慌和基層壓力。

「四大類型具結類型」是否有效為行政疏失止血？劉千萍建議，行政單位應限期內公告申訴補件困難者的類型、人數統計，並且對應四項類型的涵蓋率，給出止血帶，就要被監督有沒有綁得掛一漏萬。她憂心，所謂的「具結保證」法律保障效力為何，在民眾對公民身份法規的信賴保護原則感到無力時，陸委會的具結保證卻連正式格式、申請管道都還不明，何來保證。

劉千萍直言，本次移民署粗糙對待早年落地生根的中國新住民家庭，很多不同背景新住民有目共睹、忍怒不俊。移民署的粗糙行政，顯示整個內政部對移民背景家庭的社會處境距離遙遠，內政部長劉世芳至今保持沈默。

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