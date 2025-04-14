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    中配亞亞接受中媒專訪 聲稱小孩班上大半同學認同自己是中國人

    中配亞亞返回中國後接受採訪，透露兒子班上已有大半同學認同自己是中國人。（圖擷自YouTube「亞亞在台灣」）

    中配亞亞返回中國後接受採訪，透露兒子班上已有大半同學認同自己是中國人。（圖擷自YouTube「亞亞在台灣」）

    2025/04/14 11:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配亞亞鼓吹解放軍武統台灣，上個月已被廢止居留許可返回中國，近日她接受官媒機構「人民日報社」主辦的半月刊《環球人物》專訪，透露自己的兒子在台灣上學時，班上已有大半同學認同自己是中國人。

    《環球人物》於4月4日前往深圳採訪亞亞、11日刊出，亞亞指稱自己出生在湖南教師家庭，求學畢業後進入工程公司，2012年在深圳工作時認識了台灣男友、2013年成婚。

    亞亞說，她來到台灣生活後，發現當地有不少天然獨，「一些台灣人對華夏歷史的血脈連結已然陌生」，因此自己才會拍影片來促進兩岸交流，在被台灣移民署審問時，她仍認為「從古至今台灣就是中國不可分割的一部分」是事實。

    對於為何沒帶2個兒子、1個女兒一起回中國一事，亞亞解釋，她只有10天的時間，無法立即解決大人的工作安置、小孩的教育銜接，更何況「台灣是中國的土地，我們有自由選擇在哪裡生活的權利。」

    亞亞透露，她兒子班上的同學將近有30名人，之前可能只有兒子認為自己是中國人，後來在小孩的努力之下，成功讓班上大半同學認為自己是中國人，亞亞直指「台灣永遠是中國的台灣，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋。」

    不過，亞亞對《環球人物》訴苦自己遭到民進黨當局追殺時，可能忘了自己曾說過被遣返是將她「推向萬劫不復的深淵」，這句話引發許多中國網友的不滿，怒斥她為何要將中國視為深淵，亞亞如今想要營造愛國形象，顯然要先好好解釋這個問題。

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