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    徐巧芯爆料後檢調被迫提前收網 黃帝穎：共諜遭辦竟是藍委斷後？

    律師黃帝穎點出徐巧芯爆料凸顯兩大問題，認為她必須交代清楚。（資料照）

    律師黃帝穎點出徐巧芯爆料凸顯兩大問題，認為她必須交代清楚。（資料照）

    2025/04/14 11:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑在吳釗燮擔任外交部長期間，涉嫌將外交部機敏資料洩漏給中共人員，檢方認定何涉違反國安法，以有串證、滅證之虞向法院聲押獲准。近日烏龍爆料錯指「另一位」何仁傑為共諜的國民黨立委徐巧芯，得知消息後則是聲稱是「還其公道」。對此律師黃帝穎點出徐巧芯爆料凸顯兩大問題，強調徐巧芯必須交代清楚。

    黃帝穎表示，徐巧芯事前獲得何姓共諜的姓名及犯罪時任職外交部等資訊，徐巧芯搞錯人烏龍爆料，只是凸顯查證能力欠佳、問政品質低落的「不適任立委問題」。但徐巧芯確實取得共諜案姓名及犯罪期間任職外交部等偵查中秘密，事涉國家安全與司法公正，徐巧芯必須交代清楚。

    黃帝穎質疑，共諜遭查辦後，中國發現對台佈建情報斷線，是否為避免被向上追查，提供共諜個資給藍委爆料以壓縮偵查？難道藍委成為中國諜報斷後的幫兇？黃帝穎提到，當徐巧芯烏龍爆料後，檢調被迫提前收網，將同名同姓的前外交部長秘書聲押禁見獲准，顯然已衝擊檢調追查共諜案的全面性與溯源性。

    黃帝穎認為：「徐巧芯必須交代來源，否則無法排除為共諜斷後的嫌疑。」

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