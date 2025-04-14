被指刪中小企業預算 陳玉珍控告張惇涵違反選罷法

國民黨立委陳玉珍（中）今日在國民黨立法院黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）陪同下，前往台北地檢署控告總統府副祕書長張惇涵涉違反公職人員選舉罷免法等罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/04/14 11:18

〔記者王定傳／台北報導〕總統府副秘書長張惇涵日前指國民黨立委陳玉珍，刪除經濟部中小及新創企業署預算「未遂」；陳玉珍今日在國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強陪同下，前往台北地檢署控告張惇涵涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，並要求張惇涵下台。

陳玉珍表示，張惇涵公開在媒體上面造謠說她及國民黨團刪除中小企業的預算，目前正值關稅戰，這種造謠會令外界誤以為國民黨不照顧、不關心中小企業，這個完全不是事實。事實上國民黨提案刪除或凍結，不管是立法院公報或是所有的政府資訊上面都可以查詢得到，張並無查證竟然公開在社群媒體上公開的造謠，意圖毀謗國民黨團委員，藉此促成大罷免的成功。

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陳玉珍表示一定要站出來提告「以正視聽」，並無刪除中小企業預算一事，這個是謠言，張惇涵公開造謠應該下台負責；另外，民進黨還她提案要讓中國醫師到國內來執業、自貿區洗產地等，國民黨不會再姑息，「我們是全面開戰，今天開始提告」。

王鴻薇指出，張惇涵在政論節目出示錯誤資料，這些是去年底的提案，提案最後撤案或改為主決議，張惇涵上節目時，總統府已公告今年度總預算，公告資料中完全沒有刪除中小企業或產創相關預算，張惇涵準備資料有備而去上節目，完全是蓄意造謠。

羅智強說，張惇涵明知故犯，為了鼓動罷免，用造謠方式意圖使人被罷免，最高可處5年有期徒刑，「今天正式向謠言宣戰，先從總統府開始」他指出，「民進黨盤算很清楚，用政府官員造謠，罷團依政府官員的謠言到處發黑函，當你告罷團時，罷團就說這是政府官員說的，所以正本清源先從官員著手」他也向綠營側翼喊話，如果繼續引述張惇涵總統府不實的訊息，一樣觸選罷法意圖使人被罵免，刑責就是5年。

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