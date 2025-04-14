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    吐瓦魯副總理上任後首度訪台 將見證台吐簽署勞工合作等2協定

    外交部次長陳立國（右五）與吐瓦魯副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（左五）等訪團成員於機場合影。（外交部提供）

    外交部次長陳立國（右五）與吐瓦魯副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（左五）等訪團成員於機場合影。（外交部提供）

    2025/04/14 10:33

    〔記者黃靖媗／台北報導〕吐瓦魯副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Hon. Panapasi Nelesone）率團於今（14）日至18日訪台，外交部指出，此行是倪樂索尼上任後首度來訪，訪台期間將見證台吐簽署勞工合作協定等2項協定。

    外交部說明，訪團成員包含外交、貿易及勞工部長帕納巴（Hon. Paulson Panapa）及公共工程、基建發展及水資源部長田互魯（Hon. Ampelosa Manoa Tehulu）等，訪團一行於14日上午抵台，外交部次長陳立國代表我國政府前往接機。

    外交部指出，倪樂索尼訪台期間將晉見總統賴清德，會晤外交部長林佳龍，並與林佳龍共同見證台吐簽署「中華民國（臺灣）政府與吐瓦魯國政府關於勞工合作協定」及「中華民國（臺灣）政府與吐瓦魯國政府關於在1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約架構下承認在中華民國（臺灣）籍船舶服務之船員所持訓練與適任證明文件協定」，開拓兩國在相關領域的合作。

    此外，外交部說明，倪樂索尼也將拜會我國經濟部、財政部及國合會等機關，就有關議題深入交流討論。

    外交部表示，台吐建交迄今邁入第46年，兩國邦誼篤睦友好，吐瓦魯政府長期堅定支持我國際參與，雙方在氣候變遷、資通訊、農漁業、潔淨能源、醫療衛生等領域密切合作，未來台吐將續攜手合作，共同促進兩國人民福祉及印太地區穩定及繁榮。

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