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    藍白統刪636億預算怕被大罷免？要求教長先送解凍案

    藍白統刪636億預算，嚴重影響行政院各部會的業務，全國各地民眾發起大罷免活動。國民黨立委葛如鈞今質詢時，要求教育部長鄭英耀先送解凍案。（記者林曉雲攝）

    藍白統刪636億預算，嚴重影響行政院各部會的業務，全國各地民眾發起大罷免活動。國民黨立委葛如鈞今質詢時，要求教育部長鄭英耀先送解凍案。（記者林曉雲攝）

    2025/04/14 10:27

    〔記者林曉雲／台北報導〕藍白委員「統刪」今年行政院各部會預算636億元，引發教育界及家長質疑反彈，受到各地方民眾正進行大罷免等活動壓力，國民黨立委柯志恩及葛如鈞等人，今（14）日質詢時，要求教育部儘速送「解凍案」到教文會。教育部長鄭英耀答詢表示，被統刪的636億元，行政院正在統籌處理中，教育部還在釐清實際被刪減的金額，但該給地方政府補助的仍會提供。

    教育及文化委員會今日安排教育部進行業務報告，國民黨立委質詢時輪番要求教育部先送解凍案，柯志恩和葛如鈞都質疑，行政院指示教育部在統刪部分尚未處理前，解凍案不要先送立法院。葛如鈞更要求鄭英耀表態，指立委以預算凍刪方式監督政府，有什麼不對？

    鄭英耀表示，政府部門依法編列預算，立委以預算刪凍方式監督，是各盡其職，感謝教文會委員對教育的支持，但預算送到立法院，出現意料之外的事，行政院沒有做出立委質疑的指示，對於統刪636億元部分，教育部是行政院的一部分，還在釐清實際被刪減的金額。

    教育部長鄭英耀今日答詢表示，教育部是行政院的一部分，行政院各部會遭統刪636億元部分，還在釐清教育部實際被刪減的經費。（記者林曉雲攝）

    教育部長鄭英耀今日答詢表示，教育部是行政院的一部分，行政院各部會遭統刪636億元部分，還在釐清教育部實際被刪減的經費。（記者林曉雲攝）

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