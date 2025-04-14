李孝亮、劉思吟被搜索後發相同聲明 周軒：賴苡任卻「相當安靜」

劉思吟（左）、李孝亮（中）住處今日遭調查局搜索。（資料照）

2025/04/14 10:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於民進黨發言人吳崢日前告發罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等立委罷團領銜人涉偽造文書，台北地檢署今（14日）指揮調查局台北市調查處搜索吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮的住處，兩人發相同聲明稱「絕不屈服」。政治工作者周軒今早在臉書發文質疑：「國民黨這些大人們，或許真的已經對這些年輕人做出選擇了吧？」並點出先前常與兩人同台的賴苡任在社群上尚未發聲

周軒提到，他得知李孝亮和劉思吟遭到調查局搜索約談時，並沒有高興的感覺，只覺得很悲傷，並提及上週在政論節目現場時，製作人給他一份資料，標題是「李孝亮的媽媽幫兒子檢查連署書」，他看到後真的傻了。周軒表示，李媽媽看到自己勸不動李孝亮，國民黨這些大人們，又把他綁在罷免的車上不讓他下來，李媽媽怕她的兒子真的被關，只好自己跳下來，幫兒子檢查連署書的正確性，不要有交出死人連署的機會。

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周軒強調，不管是什麼政治計算，讓自己的家人，尤其是自己的媽媽為自己擔心、怕自己隨時會被抓去關，還要幫國民黨這些不負責任的大人們擔責任，這都是不折不扣的人倫悲劇。司法不會因為李孝亮媽媽對兒子的擔心，就豁免李孝亮的責任，因為每個成年人 都必須為自己的所做所為負責，李孝亮也不例外。

周軒指出：「更離譜的是，不知道國民黨這些大人們，是不是真的想要害李孝亮跟劉思吟這兩個年輕人。他們兩個居然在遭到搜索後發了一模一樣的聲明。檢察官完全可以懷疑這兩個是在搜索後串證，協同不認罪。但是那一位跟他們一起的賴苡任，到目前為止都相當安靜。國民黨這些大人們，或許真的已經對這些年輕人做出選擇了吧？」

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