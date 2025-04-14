雙吳罷免領銜人李孝亮、劉思吟被搜索 兩人發相同聲明稱「絕不屈服」

李孝亮。（取自李孝亮臉書）

2025/04/14 10:26

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罷免涉偽造文書李孝亮、劉思吟等人被搜索 北檢：不便證實

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨青年軍、罷免綠委吳沛憶、吳思瑤行動的召集人、領銜人劉思吟、李孝亮，今（14）日早上傳出住處被調查局搜索；李孝亮、劉思吟兩人同時在上午約8點發聲明「調查局來了，大家祝我好運」、「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」，罷免行動絕不會因此中止；約1個半小時後，劉思吟於臉書發文宣布「今天所有連署活動暫停」。

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兩人的聲明內容一致，都指出「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」，並非他們做錯了什麼，而是因為他們選擇了對抗不公。清楚知道自己是清白的，沒有任何犯罪的事實，也沒有任何羞愧的理由。唯一做的是揭露一位立委的背叛與虛偽，堅定推動罷免行動，讓人民的憤怒與失望有出口。這場行動，不是為個人，而是為所有被漠視的聲音、被遺忘的正義。如今，面臨司法打壓異己，迫使噤聲、屈服，但「我不會低頭」。

聲明內容指出，若因此被收押，那麼讓這成為這場抗爭的象徵。讓人民看見，一個願意為理想、為正義、為民主法治承擔代價的人，是多麼地堅定與不可摧毀。歷史會記得，這不是一個人的倒下，而是一個世代覺醒的開始。今天他一人受苦，未來將有萬人站起。我要對全台灣說：「我不會放棄、我不會妥協。罷免行動，絕不會因此中止。」

聲明表示，這場戰爭是關於下一代是否能在一個真正民主、真正有法治的台灣長大。他們要用個人的自由、名譽、甚至人生，換取一個更公義的未來。

劉思吟。（取自劉思吟臉書）

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