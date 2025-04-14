捍衛高雄觀光第一被嗆「什麼嘴臉」 高閔琳回擊

高市觀光局高閔琳今晨發千字文，捍衛高雄觀光第一榮銜。（翻攝高閔琳臉書）

2025/04/14 10:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長高閔琳今晨發千字文，捍衛去年高雄6923觀光人次、全國第一榮銜，對自己被嗆「什麼嘴臉」，她強調政務官要有肩膀，質疑為何台北與台中可以，高雄卻被質疑？並拿前市長韓國瑜推行的觀光政策做比較，反酸「那些人」喜歡賽馬場、不喜歡台積電？可以直說。

高閔琳強調，身為行政首長，無論是政務官、事務官，宣揚市長施政與市政成績、捍衛市府局處立場、匡正錯誤資訊澄清事實、對外積極說明，是天經地義的事，也是首長應盡的義務，作為一個領導者，應該要有肩膀。

請繼續往下閱讀...

針對6923觀光人次被質疑「怎麼灌出來的？」「最愛膨風」、「數字是可以這樣加總的嗎？」、「你灌水灌錯？」以及「你這什麼嘴臉！什麼德性！」高閔琳重申高市去年觀光人次6923萬，連兩年第一是事實，跟2021台中宣布全國第一多一樣。

高閔琳反問，為何前幾年台北市、台中市觀光人次得第一，這些「高雄人」欣然接受；換作高雄觀光人次得第一時，他們就說是美化膨風、欺騙市民？為什麼只要高雄好，這些人就覺得刺眼、覺得芒刺在背？

她認為，如果只為貶低羞辱她個人而進行可笑的人身攻擊，要以打擊高雄市政府全體同仁士氣，恕她難以苟同。

高閔琳指出，如果認為韓國瑜時代的高雄城市治理和觀光發展，比陳其邁時代來得好，如果比較喜歡「高雄燈會」變成法會、喜歡愛情摩天輪與詐騙小三通、喜歡賽馬場，不喜歡台積電，其實可以直說。

至於有關「你這什麼嘴臉！什麼德性！」的問題，高閔琳解讀自己是正氣凜然捍衛立場、就事論事據理力爭，以及正直，這就是「那些人」沒有見識過的嘴臉，和所缺乏的德性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法