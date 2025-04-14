周玉蔻爆「跳機」當小留學生 林沛祥駁斥：保留法律追訴權

林沛祥辦公室今天發新聞稿澄清反駁，稱周玉蔻的說詞與事實不符，將保留法律追訴權。（記者俞肇福攝）

2025/04/14 09:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕名嘴周玉蔻昨天（13日）在個人臉書上貼文爆料，指國民黨基隆立委林沛祥15歲時赴美不回，「跳機」做小留學生；針對周玉蔻貼文爆料指控，林沛祥透過新聞發言人謝哲夫澄清，他15歲赴美留學，持有經美國在台協會（AIT）核發的F1學生簽證，全程合法入境、合法就學。所謂「跳機」、「非法居留」等字眼，與事實不符。林沛祥暫不提告，保留法律追訴權。

另外，針對民眾在貼文上留言，林沛祥是小留學生，質疑他逃避兵役，林沛祥透過發言人說明，他依法服完兵役，也領有退伍令，確實履行了中華民國公民的義務。謝哲夫轉述林沛祥說法，周玉蔻在未經查證、未與當事人求證的情況下，公然在社群媒體（臉書）散播錯誤資訊，不僅違背新聞倫理，恐怕也有失公眾人物應有的言行標準。

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周玉蔻在社群媒體貼文中指出，林沛祥的父親林水木（前基隆市長）、徐少萍（前立委）和林沛祥鑽法律漏洞，涉嫌「欺騙」！而這一對後來從政的父母是教育界人士出身。周玉蔻表示，當時林沛祥的爸媽安排他拿了觀光簽證，（林沛祥基隆出生，應該沒有美國籍）買了來回機票赴美，進去後把林沛祥留在美國上學，就是所謂的「跳機」、小留學生，非法居留美國。美國當年重視人道，未成年外國人來唸書即使沒有就學簽證，也收下當成學生。

林沛祥說：「我從來不怕被檢視，但希望社會的討論能回到事實與理性的基礎上。做為立委，我的責任是監督政策、為民發聲，而不是將時間耗費在反駁捕風捉影的網路謠言上。」

他指出，「或許有人習慣以戲劇性的方式製造流量，但台灣社會需要的是建設性的對話，而非無止盡的抹黑與扣帽子。」若相關不實的言論對當事人造成傷害，不排除保留法律追訴權。

林沛祥強調，他會繼續專注在替基隆市民爭取更多的建設與資源，拒絕捲入沒有根據的口水戰。他相信，清者自清，台灣人民會分辨得出誰是真正在做事，誰又只是把政治當成表演。

政治名嘴周玉蔻13日在臉書貼文爆料，國民黨基隆立委林沛祥是小留學生，15歲赴美「跳機」，林沛祥辦公室今天發新聞稿澄清反駁，保留法律追訴權。（記者俞肇福翻攝自周玉蔻臉書）

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