羅智強稱財務告急賣書抵房 吳靜怡嗆要出書公布歷年金流

全台大罷免進入連署倒數計時，罷團日前宣布罷免立委羅智強的連署份數通過二階門檻，羅智強宣稱「糧草告急」要抵押房產以及出書，並稱要將房貸貸款及售書所得用來打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」。（圖擷自臉書）

2025/04/14 11:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免進入連署倒數計時，罷團日前宣布罷免立委羅智強的連署份數通過二階門檻，羅智強宣稱「糧草告急」要抵押房產以及出書，並稱要將房貸貸款及售書所得用來打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」。對此媒體人吳靜怡質疑，羅智強代表的是所有國民黨的態度，他們開始會用「以訟止謗」的手段來對付所有公民團體。她也嗆聲會幫羅智強出一本書，公開羅智強歷年的金流，總共兩萬多筆。

吳靜怡在臉書發文指出，當羅智強清清楚楚宣傳貸款就是為了「罷免」，當羅智強喊沒錢要賣書，然後再把賣書、抵押房產湊足250萬打造反罷免金剛車「台灣一號」，想請問羅智強，當柯文哲賣演唱會門票沒有政治獻金申報被檢舉、木可公關銀行被凍結，為什麼你的書可以用自己太太的出版社直接銷售？難道「台灣一號」不就是一個選戰期間的行為？沒有違反政治獻金嗎？

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吳靜怡也批評羅智強，本來公佈的《護民主・反惡罷──100萬步走大安》書本正反面的圖怎麼下架了？是不是ISBN碼被查到跟另外一本書《大小情話》一模一樣？擔心被說是一種詐騙？沒錯幹嘛下架啦！

吳靜怡也質疑，羅智強代表的不是一個國民黨，而是所有國民黨的態度，他們開始會用「以訟止謗」的手段來對付所有公民團體！從文宣到標語！

吳靜怡有提到，大安區的民眾告訴我，他們真的不喜歡有人像蘇乞兒一樣乞討，好像大安選民虧待羅智強。對此吳靜怡也提出，「葛瑞絲超會社」比照「小強出版社」也會幫羅智強出一本書，公開羅智強歷年的金流，總共兩萬多筆，書名叫《強哥多金男》，相信強哥會滿意！

吳靜怡表示，會在政論節目做一個新書發表，「請各位準備好手機！」她在文末也嗆「他賣書賣2994本，我就拼今晚的下載量」，並指「有立委，會告人，羅智強在告人之前，可不可以先去幫幫你們國民黨啊？從台北到台南耶！」

全台大罷免進入連署倒數計時，罷團日前宣布罷免立委羅智強的連署份數通過二階門檻，羅智強宣稱「糧草告急」要抵押房產以及出書，並稱要將房貸貸款及售書所得用來打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」。（圖擷自臉書）

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