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    挺罷免當罷團胖卡司機 何美鄉：今日不連署恐斷送兒孫自由

    圖為新竹縣竹北市竹筍公園聚集很多民眾聽講大罷免的理由和進展，示意圖。（資料照）

    圖為新竹縣竹北市竹筍公園聚集很多民眾聽講大罷免的理由和進展，示意圖。（資料照）

    2025/04/14 09:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨立委的大罷免浪潮掀起，各地罷團二階連署紛紛進入最後衝刺。現年已經75歲公衛專家何美鄉也力挺罷免，她還發文分享，表示自己也充當胖卡司機協助罷團，並呼籲民眾不該只擔心出來挺罷免，會有被查水錶的後顧之憂。「你應該更有遠見的問：若今天不出來連署挺罷免，可能斷送的不只是你自己的自由，而是更斷送了你兒孫的自由」。

    何美鄉於臉書發文指出，「聽說罷團的年輕成員多半不會開手排車，於是我就用上個世紀開911的技術來支援他們，充當胖卡司機。出了台北市，那股隱形的壓力，使公開表態罷免需要更大勇氣的氛圍，似乎就更加明顯」。

    何美鄉說明，這股隱形的脅迫是什麼？在台北應該比較像是希望維持親人朋友同事之間和諧的日常，因為周遭總有一些不理性的人，因此維持低調，只是為了要避免無謂的摩擦或直接衝突。而離開了台北大都會區，那個隱形的脅迫力量，似乎還帶有一種懼怕的氛圍，這應該是來自黨國權威時代的殘留物。

    何美鄉直言，真希望有機會可以提醒這些人，共產黨比國民黨更加倍的恐怖。若現在你因為居住在國民黨執政的地區就畏縮不敢行動，未來親共的立委們，繼續以他們集體的力量，就可以輕易引共入台，那你就會居住在共產黨執政的國家裏。屆時「恐懼」不就沒完沒了的成為你生活的日常？

    何美鄉表示，「你不該只擔心挺身出來挺罷免，會有被查水錶的後顧之憂。你應該更有遠見的問：若今天不出來連署挺罷免，可能斷送的不只是你自己的自由，而是更斷送了你兒孫的自由。」

    何美鄉在文末也分享，假如你是忠實的國民黨黨員，可以看一下前聯電董事長曹興誠的影片，他做了一些蠻理性的分析。何美鄉也強調，我們都能依理性行動，才能把「自由」這最好的禮物安全的送到我們兒孫的手裡。

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