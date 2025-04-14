罷免牛煦庭二階連署達標！領銜人陳曉煒：突破3萬4千份門檻

「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免公民團體領銜人牧師陳曉煒今天凌晨宣布，罷牛二階連署已達3萬4000份、超過門檻，各連署站持續提供連署服務。（陳曉煒提供）

2025/04/14 08:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕推動罷免中國國民黨桃園市第1選區立委牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，淘汰牛氓」領銜人牧師陳曉煒今天凌晨發布最新統計，第二階段連署已經突破3萬4000份，超過二階連署門檻3萬3970分，各連署站仍續蒐集連署書，目標是4萬5000份。這是繼台北市罷免國民黨籍立法委員王鴻薇團體「山除薇害」宣布通過罷免門檻後，大罷免團體再次傳出捷報。

桃園市「6區全罷」各連署團體統計，第2選區罷免涂權吉至11日收件為2萬6330份；第3選區罷免魯明哲至昨晚收件為2萬2000份；第4選區罷免萬美玲至昨晚收件已達2萬8000份；第5選區罷免呂玉玲至12日收件為1萬8000份；第6選區至昨晚收件份數也已達2萬份。

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陳曉煒表示，罷免牛煦庭的二階連署書送件門檻為3萬3970份，團隊設定安全門檻為3萬5000份，目標為4萬5000份，呼籲民眾持續支持，「一人拉一人，罷免不適任，一人寫一張，台灣保安康」；他說，牛煦庭的二階連署書達標後，團隊將會支援鄰近第4選區罷免萬美玲的友軍，共同努力罷免所有不適任的立委。

對於大罷免掀起熱潮，國民黨於12日舉辦「還錢於民政策說明會」桃園蘆竹場，由國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、藍委謝龍介、陳菁徽、吳宗憲、許宇甄等人出席，聲援面臨罷免的牛煦庭；牛煦庭在說明會中表示，罷免是險惡陰謀。要搞罷免，是因為民進黨希望國民黨立委疲於奔命，不希望他們在國會好好開會、監督，民進黨搞的這場罷免，要轉移施政無能焦點，更是要消耗每個國民黨立委的財力。

牛煦庭說，罷免辦這說明會要花錢、發文宣要花錢，因為罷免不能募款，他是一個清清白白、乾乾淨淨的政治人物，沒有事業、沒有投資，只有一份立委薪水勉強過日子，他從議員到立委，每個月給媽媽孝親費存起來當養老金，現在只好跟她開口，把這筆養老金借出來，因為要反對罷免要開始辦說明會把事情說清楚，可能要花1、2百萬；他說，可是那些罷團一搞就幾十個連署站，沒有人知道他們錢從哪來，他們1天不說清楚財源，民眾就1天就不知道錢從哪來？「搞不好從我們口袋裡來」，這樣不公平。

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