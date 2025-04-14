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    首度公開談黨內「民主活水」 卓榮泰：不是派系、沒有頭頭

    行政院長卓榮泰在民進黨內被歸為「民主活水連線」，卓揆在昨晚播出的電視專訪時則指出，民主活水並不是一個派系，是一個工作夥伴，「它也沒有一個頭頭是誰」，大家互相定期討論工作。（資料照）

    行政院長卓榮泰在民進黨內被歸為「民主活水連線」，卓揆在昨晚播出的電視專訪時則指出，民主活水並不是一個派系，是一個工作夥伴，「它也沒有一個頭頭是誰」，大家互相定期討論工作。（資料照）

    2025/04/14 07:42

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰在民進黨內被歸為「民主活水連線」，卓揆在昨晚播出的電視專訪指出，民主活水並不是一個派系，是一個工作夥伴，「它也沒有一個頭頭是誰」，大家互相定期討論工作。談到2019年的「英賴之爭」，當時擔任民進黨主席的卓則說，「我只有站在中間，兩邊才能平衡」。

    被問到是「民主活水」的創始人，當上閣揆後，如何看待民進黨內派系？卓榮泰強調，活水並不是一個派系，是一個工作夥伴，從幫賴總統選舉之前，一些年輕人集合在一起，有些是從黨部帶出來的，「它也沒有一個辦公室、它也沒有一個組織、它也沒有一個頭頭是誰」，大家互相定期討論工作。不過，現在時間更少，沒有辦法定期。

    卓榮泰指出，從過去他跟著總統府資政謝長廷，大家說他是謝系，可是後來他擔任台北市議員到立委後，阿扁總統請他去總統府當副祕書長，他也不能說他是扁系，「我也不是什麼系」。主持人說，賴清德是新潮流 ，卓則強調，「但是我也不是新潮流」。

    對於2019年民進黨內總統初選的「英賴之爭」，卓榮泰認為，他是很公正，只有站在中間，兩邊才能平衡，如果偏一邊，那民進黨不曉得會怎麼樣，所以當時他開玩笑說，「最好兩邊都來罵我，不要一邊罵我、一邊說我好，那我會受不了。兩邊的人都罵我，表示我是公正中立的」。

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