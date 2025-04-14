朱立倫、蔣萬安批綠養共諜 李忠憲酸：反共喊最大、朝貢走最勤

國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安接連批評民進黨與中共走在一起，成大教授李忠憲對此發文諷刺「反共口號喊最大，朝貢行程走最勤」。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/14 08:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安接連批評民進黨與中共走在一起，成大教授李忠憲對此發文反諷，一個和中共有來有往、今天還想恢復「國共平台」、簽訂和平協議的政黨，指責另一個拒絕九二共識、不斷加強國防的政黨是「共產黨走狗」，並酸「反共口號喊最大，朝貢行程走最勤」。

李忠憲在臉書發文指出，近日，台灣政壇上演一齣精彩絕倫的《此地無銀三百兩》。他表示先是蔣萬安市長在台北市議會中，義正辭嚴地指出：「要消滅中華民國的是民進黨和共產黨」，並指那個從來被國民黨貼上「台獨、反中、破壞兩岸和平」標籤的民進黨，居然成了共產黨的「走狗」？

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李忠憲指出，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤更是「技高一籌」，不只指出民進黨「共諜寄生」，還質疑罷免行動是否「中共操控」。對此李忠憲諷刺「這就厲害了，一邊罵民進黨是共產黨的傀儡，一邊又指控他們要罷免你們是中共的陰謀。照這邏輯，中共不只滲透綠營，還滲透你們藍色政黨」、「這不是『藍皮紅骨』的自白，而是『全島皆共諜』的群魔亂舞」。

李忠憲也提到，國民黨主席朱立倫的發言更是經典：「民進黨與中共走在一起，為了利益出賣台灣。」對此李忠憲也質疑，講完這句話的朱立倫，應該沒意識到，身後正有一面大大的五星紅旗飄過——國民黨立委不斷地跑到中國去朝覲，公開在對岸官媒大談「九二共識」、反對台獨，甚至鼓吹中共解放軍如何封鎖、武力攻佔台灣。

李忠憲指出，國民黨是唯一獲得王滬寧同志點頭稱許的台灣政黨，這種「一邊罵民進黨是共產黨，一邊和共產黨喝茶談台灣未來歸屬」的操作，果然只有中國國民黨能演得那麼自然、那麼真誠。

李忠憲表示，如果今天台灣真有個黨，是中共最希望它選上總統、掌握立法院大權的對象，10個中共官員會有11個告訴你：當然是國民黨。他也強調，民進黨要的是自由與民主，國民黨要的是恢復政權與談判平台，這之間誰比較「好合作」，答案不言而喻。

李忠憲諷刺，於是我們看到了一個奇觀：一個和中共有來有往、歷史上簽過《國共內戰停火協議》、今天還想恢復「國共平台」、簽訂和平協議的政黨，指責另一個拒絕九二共識、不斷加強國防的政黨是「共產黨走狗」。這種邏輯的跳躍性，足以申請諾貝爾和平獎。

李忠憲直言，國民黨今天的策略似乎是：「先發制人，喊你是共產黨，這樣大家就不會注意我跟共產黨眉來眼去。」這種操作雖然熟悉，但用久了也會讓人懷疑——會不會其實你才是真正的代理人，只是演技太好，還自導自演？

李忠憲也嘲諷，不如這樣，請蔣萬安、朱立倫、凌濤三位也來簽一份「未遭中國共產黨吸收具結書」，證明你們的「親中愛台」不是「親共賣台」。簽完之後，記得別搭飛機去對岸，否則很容易在機場被誤認成你們口中的「民進黨代表團」。

李忠憲在文末也反諷，若此說為真，習近平大概這幾天就會坐飛機來台灣了，反正連民進黨都是共產黨的走狗了，全台灣的政黨通通都是共產黨的顏色，併吞台灣的大業不就已經完成了嗎？

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