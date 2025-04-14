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    中國衝擊我海纜安全 行政院：全面盤點相關法令規定

    懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

    懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

    2025/04/14 06:56

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國海警船、漁船頻繁越界，衝擊我國海底電纜安全，行政院4月1日已召開跨部會「強化防護我國海底電纜之修法研討會議」，全面盤點相關法令規定，行政院發言人李慧芝指出，相關法制作業刻正進行中，目前已由海委會等相關部會蒐整意見當中，並將由主管機關依研商結果適時對外說明。

    台灣今年以來發生多起海纜斷纜事件，近期中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎第3海纜，外界關注如何防範這類灰色地帶威脅。海巡署副署長謝慶欽日前表示，目前海底電纜有雷達、監控及廣播3道防護，且對於違反「無害通過」訂定罰則。行政院近期將盡速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度，至於修法的具體時程會加快、越快越好。

    對此，政院人士表示，近期滯留我國海域非屬無害通過船舶，已對台灣周邊海空域航行安全及海洋生態構成威脅，更因具中資背景之權宜、次標準船涉入斷纜事件，嚴重危及國家安全，現行法規對於滯留我國海域船舶之管理顯有檢討精進之空間。

    行政院發言人李慧芝指出，為落實海上船舶管理及海纜安全維護工作，行政院於4月1日召開跨部會「強化防護我國海底電纜之修法研討會議」，透過跨部會協調合作，全面盤點相關法令規定，相關法制作業刻正進行中，目前已由海委會等相關部會蒐整意見當中，並將由主管機關依研商結果適時對外說明。

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