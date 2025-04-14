基隆議員呂美玲被爆向退役共軍敬禮 網轟敵我不分

網友在社群分享影片，質疑呂美玲在中國見到退役解放軍，竟對其敬禮致意，引發網友砲轟。（圖擷自tiktok）

2025/04/14 07:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市議員呂美玲過去曾因主張彈藥庫應遷移，還嗆民眾討打引發爭議，近日有網友更在社群分享影片，質疑呂美玲在中國見到退役解放軍，竟對其敬禮致意，引發網友砲轟「敵我不分，還民意代表咧」、「這不是叛國是什麼」。

近日陸續有網友在臉書社團「基隆語」轉貼影片，指議員呂美玲「在敵國對著解放軍敬禮」，網友怒批「討打姐又來了，對解放軍敬禮是哪招」、「這位也應該遣返中國吧」、「中正區怎麼選出這種議員」、「要不要請內政部查一下她」、「領著國民稅金的代議士，做著投誠叛國行為」等。

請繼續往下閱讀...

在影片中只見呂美玲遇到一名穿白衣、黑襯衫的中國男子，男子在將手中的蘋果送給呂美玲時還透露自己是一名退役軍人，呂美玲竟挺直腰板對他敬禮，該名男子還稱「我能更深切地感受到，我們中國人民解放軍，才能更好地保護，我們台灣人民」。

該段影片隨後也被轉貼到threads，網友對於呂美玲全程笑臉相迎極為反彈，也有網友陸續分享，呂美玲過去就曾主張彈藥庫應遷移，以及在媒體採訪時對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」等爭議言論。

據《民視新聞》報導，基隆市議員張之豪對此表示，我們的國軍在前線，隨時隨地都準備要保衛台灣捍衛家園，我們尊重我們自己的國軍弟兄都來不及了，竟然還有人要跑到中國去，對於中國人民解放軍敬禮，他也直言「敵我不分就是台灣現在最大的問題」。

報導也提到，雖有嘗試致電呂美玲，但未獲回應。

網友在社群分享影片，質疑呂美玲在中國見到退役解放軍，竟對其敬禮致意，引發網友砲轟。（圖擷自tiktok）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法