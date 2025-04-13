關稅交鋒》高嘉瑜批蔣萬安「草包」 北市府：政院何時拿出具體措施？

台北市長蔣萬安今出席「2025文山茶筍節-迎尪公巡田園」祭天祈福儀式活動。（記者方賓照攝）

2025/04/13 23:20

〔記者何玉華／台北報導〕「港湖女神」前立委高嘉瑜今（13）日到東湖國小為罷免國民黨立委的連署站加油，提到蔣萬安多次與李彥秀等國民黨立委合體公器私用，還酸蔣萬安在議會答詢不出議員提問，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」北市府發言人李政軒表示，難道在議場講出進口商品排名，美國就不課台灣關稅了嗎？重點是行政院何時要拿出衝擊影響評估與具體措施？

高嘉瑜說，蔣萬安身為台北市大家長，面對台北市荒腔走板的立委如王鴻薇、李彥秀、徐巧芯等，一再透過市政資源違法護航，連台北市活動，也只邀請國民黨立委參加，沒有邀民進黨立委蔣萬安不斷公器私用，到底是在幫國民黨委員、還是害他們？而上週號召北北基桃市長研商關稅戰，聯合採購美國商品，卻在市政質詢答不出市議員苗博雅質詢台灣進口美國最大宗的商品是什麼，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」

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對於活動只邀藍委未邀綠委，市府之前已表示，5位藍委出席的就博會是開放活動，歡迎所有不分黨派、中央或地方民代都歡迎前來。不過，記者當時查證，市府並未發函邀請市議員參加。

對於高嘉瑜的「草包」批評，李政軒反問，原來議場是「百萬小學堂」？難道講出進口商品排名，美國就不課台灣關稅了嗎？真正的重點是拿出具體方案，行政院何時能拿出衝擊響評估與具體措施？

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