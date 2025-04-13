桃園夜市單晚收逾300份罷免連署 王義川助陣添柴火

桃園市議員余信憲、陳雅倫連日在桃園夜市設立罷免連署站，立委王義川（左2）站台助陣，為罷免行動再添柴火。（余信憲提供）

2025/04/13 22:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6區立委罷免，第2階段連署進入倒數計時，桃園市議員余信憲、陳雅倫連日在桃園夜市設立罷免連署站，有單晚就收到逾300份連署書，兩人今（13日）晚邀請立委王義川站台，為罷免行動再添柴火，現場氣氛熱絡、人潮踴躍。

余信憲表示，自清明連假起，每逢週末便在夜市設置「小蜜蜂連署站」，初期單晚大約能收100多份，沒想到後續越來越踴躍，近日甚至有單晚突破300份的紀錄，顯示民眾對罷免行動的熱情愈發升高。

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陳雅倫表示，桃園夜市平日就吸引許多桃園及龜山的鄉親來逛街、用餐，她在這幾天的連署站服務了上百位民眾，尤其是年輕族群更是勇於表態，甚至直接現場加入成為連署攤的志工，因此她對罷免案最終達標並順利進入投票階段充滿信心。

立委王義川表示，桃園夜市連署站選址，位於第4選區萬美玲與第1選區牛煦庭選區交界處，因此民眾前來連署，不僅能支持罷免牛煦庭，也能同步衝高萬美玲的罷免連署份數，可說是「一舉兩得」，他特別到場站台，就是希望進一步點燃桃園罷免的熱度。

余信憲強調，深綠、淺綠支持者多已在前期完成連署，近期出面參與的多為中間與淺藍選民，這樣的趨勢令人振奮，也證明罷免行動已跨越政黨顏色、凝聚更廣泛民意，相信在桃園民團與基層民意共同推動下，這次罷免將有極高機會順利成案，為地方政治帶來真正改變。

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