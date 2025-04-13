謝龍介喊「選上市長4年後交棒民眾黨」 蔡筱薇：小草被當韭菜割

藍委謝龍介今在民眾黨宣講活動稱「如果選上台南市長，4年後交棒給民眾黨努力」。（圖截自民眾黨臉書直播畫面）

2025/04/13 22:20

〔記者王姝琇／台南報導〕針對國民黨立委謝龍介今天在民眾黨宣講活動稱「如果選上台南市長，4年後交棒給民眾黨努力」。對此，台南市議員蔡筱薇分析，小草如癡如醉聽完演講，殊不知謝龍介只是把他們當韭菜割而已。

針對謝龍介今在民眾黨宣講活動稱「如果選上台南市長，4年後交棒給民眾黨努力」，對此台南市議員蔡筱薇分析，小草如癡如醉聽完演講，殊不知謝龍介只是把他們當韭菜割而已。

請繼續往下閱讀...

蔡筱薇表示，謝跑去民眾黨度宣講活動，說如果他當選市長，4年後要交棒給民眾黨，底下的小草如癡如醉聽完謝的演說，但實際上謝就只是把他們當韭菜在割。

蔡筱薇指出，國民黨地方黨部就是一個最明顯的案例，因為罷免案的關係，包含副主委等多位黨工因嫌疑重大，且有串供滅證之虞，直接被聲押禁見，事發至今謝稱他不知情，光是急著切割地方黨部舉動，就可以看出來謝是認為黨部反正已經利用完了，就可以丟了吧。

蔡筱薇說，不過謝這麼做也不意外，因為地方上大家都心知肚明，其他國民黨的議員都不會是真心挺謝的，現在的他需要民眾黨幫忙也是個不爭的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法