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    捷克眾議院副議長訪台參與「台灣資安大會」 有助提升台捷資安韌性

    捷克眾議院副議長巴圖謝克（右）應邀訪台。（外交部提供）

    捷克眾議院副議長巴圖謝克（右）應邀訪台。（外交部提供）

    2025/04/13 21:20

    〔記者黃靖媗／台北報導〕捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）今（13）日至16日訪台。外交部指出，巴圖謝克此次訪台，將就國際資訊安全合作與我國公私部門進行交流，對提升台捷兩國資安韌性有所助益。

    外交部說明，巴圖謝克於2013年起擔任捷克眾議員，長期支持我國參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，並曾多次接待我國赴捷交流的重要訪團，並曾於2016年來台訪問，是台灣的堅定友人。

    外交部指出，巴圖謝克訪台期間將拜會外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮及數位發展部等相關部會，並應邀出席本年「CYBERSEC 2025台灣資安大會」，發表專題演講及參與資安領域活動，見證我國資安自主廠商的研發成果。

    外交部表示，巴圖謝克長期研究安全議題，除了兼任眾院「軍事情報活動監督常設委員會」副主席，也是「國際關係及情報辦公室監督常設委員會」的成員，在制定捷克國家資安政策及推展國際資安合作，均具有豐富經驗。

    外交部指出，台灣與捷克共享民主自由價值，外交部將在互信、互惠及互利的基礎上，持續深化台捷民主夥伴關係，以因應威權國家對全球民主陣營帶來的威脅及挑戰。

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