吳釗燮前助理涉共諜！黃國昌嗆下台 黃帝穎諷：柯文哲罪名更重

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/13 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕時任外交部長的國安會秘書長吳釗燮，因何姓前助理涉共諜案被收押；民眾黨主席黃國昌認為，吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台。對此，律師黃帝穎直言「公然雙標」，因為柯文哲的罪名更重。

黃帝穎昨晚於臉書粉專表示，何嫌與柯文哲都是北檢偵辦，只是柯文哲的罪名更重。黃帝穎解釋，何姓助理因涉犯《國安法》遭北檢聲押，而北院裁定羈押禁見；柯文哲則涉犯《貪污治罪條例》的「違背職務收賄罪」遭北檢聲押，北院也裁定羈押禁見。

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但是，黃帝穎提到，何嫌違反了《國安法》，依據新法為7年以上徒刑的重罪；柯文哲違反的「違背職務收賄罪」，為10年以上或最重無期徒刑的重罪。因此，黃帝穎認為，柯文哲的貪污罪刑比何嫌更重，黃國昌要先下台負責嗎？

黃帝穎也照黃國昌對吳釗燮的政治責任標準，3指標打臉黃國昌：首先，何與柯都是北檢聲押，北院裁准羈押禁見；再來，何嫌國安法刑度沒有柯文哲貪污治罪條例重；最後，柯文哲貪污案已起訴，且有朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪共犯圖利，情節比何嫌更明確、罪刑更重，「黃國昌主席立委下台了嗎？」

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