被中國統治生活照舊？ 林智群以香港為例：被鐵拳打到才知疼

律師林智群說明台灣若被中國統治的後果，直呼，「有些人就是要被鐵拳打到才知道疼」。（路透）

2025/04/13 22:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近年常被中國以一連串外交極限打壓、軍事武力威嚇等手段，來升高台海緊張情勢。律師林智群提到，有很多人說「被中國統治，生活照舊，哪裡不好」，他以香港為例子說明，打臉網友，「有些人就是要被鐵拳打到才知道疼」。

林智群在臉書發文表示，「一堆人說被中國統治，生活照舊，哪裡不好」，並反駁「欸你要不要看一下香港發生什麼事情？」他說明，第一，每年進去一堆中國移民洗人口（新疆西藏模式）。第二，因為湧進大量外來人口，醫療品質下降，等待時間拉長到幾個月甚至幾年。第三，言論自由跟內地靠攏，集會遊行被打壓，一堆老弱婦孺參加反送中活動後，在地鐵被黑幫暴打，警察完全消失，也不處理。第四，經濟下滑，美國日前公布關稅名單，直接把香港拿掉，視同中國一部分。

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他說，現在在中國，台灣人待遇最佳，港澳次之，中國人民次之，新疆西藏更次之，「台灣人最佳，是因為我們獨立於中國之外，統一了，傻子才給你好處」。他指出，「

統一之後，你以為還會有大甲媽祖遶境喔？有一堆信徒的宮廟，對共產黨統治威脅最大，你覺得會不會拆掉？」

他指出，若被中國統治，還會開放一堆中國醫生來台，「哪天你小孩騎腳踏車受傷，去醫院看看，結果沒回來，醫院告訴你，小孩腦死了，火化了，你可不可以接受？吞得下去，你再來跟大家講跟中國統一沒關係」。

他也舉例，「你錢放銀行裡面，哪天銀行突然宣布不能領錢、一天只能領出5萬元，你可不可以接受？可以接受，再來跟大家講跟中國統一沒差」。

林智群怒罵，這群人可能會說被國民黨騙了，但「人家早就移民，綠卡、房子都準備好了，跑去美國了，你這種跑不了的，被賣了還幫人家數鈔票，白癡！」直呼「有些人就是要被鐵拳打到才知道疼」。

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