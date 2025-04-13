大新竹4罷團合體宣講造勢 林志潔：手動解散不合格民代、首長

大新竹4罷團今天合體衝刺二階連署進展，鄉親們踴躍到場響應。（記者黃美珠攝）

2025/04/13 20:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕大新竹4罷今天合體，在多名網紅、YouTuber、政治評論家的讚聲下一起為大罷免第2階段衝刺！

新竹縣領銜立委第1選區「除舊汰欣」、第2選區「撕除惡銘」的雙罷公民團體跟新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、舔共立委鄭正鈐）團隊，今天一起在竹北衝刺連署人數，下午3點開始並在竹北市竹筍公園以「我是台灣人 我反共」為名舉辦聯合宣講。

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民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方說，前總統蔡英文執政時因有國會相挺，所以先後完成轉型正義、婚姻平權等，甚至讓世界看見台灣。反觀總統賴清德上任迄今，卻被國會用凍結預算來完全拖住執政權。就以竹北縣政2路人行道改善工程為例，短短1公里多、1億多的工程款卡在立院年餘卻連排審都還沒有！

鄭朝方說，對岸不友善的勢力已滲透到國會，他們的力量來自於我們手上的選票，所以要把他們的力量銷毀，就也要靠我們手上的這張罷免票。

鄭朝方說，大罷免二階已到「巷戰」階段，竹縣一選區已有近1萬3000份，竹二選區就要衝破1萬6000份了。

民進黨前新竹市立委候選人林志潔説，2階剩下最後10天，雖然竹市雙罷目前暫不公布所收的件數，但她估算要再催出1萬票才能讓安全過關。所以她拜託大家把想掙錢的立委送他去掙錢，想要做生意、住豪宅的市長，就送她回去她該去的地方，手動解散這些不合格、不專業的民代和縣市首長。

林志潔以法律教授的身分告訴在場者，當前的中國律政劇大量加入法庭戲，事實是中共人民最高法院附設有影劇中心，負責在這些時代劇置入，以對外宣傳中共是有法律、有法治的國家，但這就像是當年戒嚴時期的台灣一樣，不過是個樣板，她請大家不要被中共詐騙了。

今天的大新竹4罷公民團體合體造勢活動，從早上9點起就號召鄉親一起來連署，下午3點的宣講活動，由民進黨新竹縣議員歐陽霆、扮演民眾黨前任黨主席柯文哲妻子陳珮琪而爆紅的變裝皇后、「女神下午茶」等聯手主持。

輪流邀請到太陽花論壇「音地大帝」、參與「山海公民拆樑」行動的皮筋兒、「最美姑姑」阿楚、「山除薇害」罷團發言人阿美、四叉貓、盾牌牙醫史書華等網紅、政治評論家溫朗東、以及YouTuber斯坦跟八炯等輪流上台發言。

他們或以母親的身分，或從自身受害經歷，或從醫學、探究人權等己身的專業出發，跟在場者分享他們眼中台灣當前面臨的政治危機，號召大家響應大罷免，讓國內外都看清楚，台灣人對於台灣的安全不會默不作聲。

民進黨前新竹市立委候選人林志潔說，第2階段罷免連署行動，新竹市雙罷至少還要1萬票才能安全過關。（記者黃美珠攝）

民進黨前新竹市立委候選人林志潔（右）告訴身旁的網紅「女神下午茶」跟其他在場者，新竹市的第2階段雙罷免，至少還要1萬票才能安全過關。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，前總統小英因有國會力挺，執政成績有目共睹，就連世界都看得見，如今的總統賴清德卻被國會用凍結預算完全拖住執政，請鄉親一起來罷免不適任的立委。（記者黃美珠攝）

大新竹4個罷團今天合體在竹北市竹筍公園宣講、造勢。（記者黃美珠攝）

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