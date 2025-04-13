全台第1人！羅智強二階罷免為何「搶頭香」達標？ 罷團解釋了

罷免羅智強《大安強強滾－罷免羅智強》公民團隊9日宣布，第二階段連署已突破2萬4000份，達成法定門檻。（資料照）

2025/04/13 19:50

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台大罷免已進入連署倒計時，出現在二階罷免名單上的35名國民黨立委中，又以羅智強最先成為首位達二階法定門檻的藍委，但卻引發許宇甄直呼奇蹟式達標。罷團「大安強強滾─罷免羅智強」今（13）日受訪時指出，羅智強惹怒大安區選民早已不是一兩天的事情，相關揣測根本無法成立，後續將積極回應羅智強使出的混淆話術，讓他慣用手法無法再得逞。

罷團「大安強強滾」表示，儘管大安區一直被視為深藍選區，但羅智強的民意基礎比不上過去的候選人，而羅不僅未曾深耕選區，甚至自認大安區長期被國民黨視為鐵板一塊而對地方予取予求，當地許多居民早已不滿，並強調，雖然他們是第一個公布二階連署數達標的團隊，但其他團隊當時也可能已經達到或接近收件目標，有關奇蹟式達標的揣測根本無法成立。

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「大安區居民不是政治受虐者，選民水準極高，相對於羅智強這種到處參選的政治渣男行為，對於大安區選民真的是孰不可忍。」罷團解釋，團隊初期雖然新聞聲量不高，但如果認真觀察，可以發現選民怒氣高昂，畢竟大安區居民忍耐羅智強的早非一兩天的事情。

罷團補充，團隊後續將基於數字分析加速調整還有機會催票跟補強的地區，進行更密集的陸戰佈點，如發簡訊召回尚未回簽二階、約有六千名的民眾，並規劃更大型的活動動員大安區整體量能，以更有效率的方式搜集連署書；至於空戰部份，團隊將積極回應羅智強各種混淆的話術，讓他過去慣用的手法無法再得逞。

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