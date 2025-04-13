民眾黨前進台南 黃國昌持「至少我們還有良心」上台

民眾黨主席黃國昌手持「至少我們還有良心」的布條登台，痛批民進黨。（記者劉婉君攝）

2025/04/13 19:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣民眾黨今（13）日在台南永康舉辦「人民要當家」全民問政宣講，壓軸上場的民眾黨主席黃國昌手持「至少我們 還有良心」的布條，痛批民進黨今天在黨中央的宣講活動中造謠在野黨刪預算。

黃國昌表示，他拿著「至少我們還有良心」布條上台，主要是因為看到民進黨在黨中央的「人民是頭家」宣講會中，中，說在野黨刪預算，他在台南聽到這句話覺得很難過，想起前黨主席柯文哲說過，「政治不難，找回良心而已。」

請繼續往下閱讀...

黃國昌批，台灣人民給民進黨政府史上最多的預算2兆9000多億，民進黨卻還在哭窮，絕口不提過去幾年貪腐浪費多少人民納稅錢。

黃國昌說，在台南這塊深綠的地方，他要送給民進黨一句話，執政不難，找回初衷而已，民進黨執迷不悟，下次選舉讓民進黨下來，讓他們好好反省，找回初衷。

「人民要當家」台南場舉辦場地，3月下旬民進黨曾在此舉辦「人民是頭家」政策宣講會台南場，外界也認為有較勁意味。

黃國昌手持「至少我們還有良心」的布條登台，痛批民進黨。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法