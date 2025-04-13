「中二解顏」連署告急！曾威當連署超人 1次送500份

台中市議員曾威一次送出500份連署書，民眾稱讚是連署超人。（曾威提供）

2025/04/13 18:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體發起罷免第2選區國民黨立委顏寬恒，目前收到約1萬5千份連署書，距離目標的4萬份仍有不小差距，罷團喊出連署告急，民進黨台中市議員曾威近日就一次送出500份的連署書，成為中二的連署超人，強調前後已經送出2千多份的連署書，罷團表示真的是「大補丸」，但也呼籲民眾儘速參與連署，希望能在4月底前順利達標。

台中市議員曾威表示，一階連署時位於烏日、大肚、龍井的4個服務處就已經開始幫忙收提議書，二階連署開始後，除了服務處持續幫忙收連署書，更派助理拜訪選區的支持者，請大家協助請親朋好友簽連署書，自己連放假去找朋友也都隨身攜帶空白連署書，請朋友幫忙連署，近日就一次送出500份的連署書給罷免團體，前後已經送出2千多份的連署書，將會持續回收請民眾連署的連署書。

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「中二解顏」的民間團體發言人朱育生表示，目前累計收到1萬5千份連署書，因本區連署門檻為3萬278份，安全目標則為4萬份，目前的進度明顯落後，連署確實告急，很感謝曾威議員一次就送來500份的連署書，對於連署確實有很大的幫助，因預計收件到4月30日，僅剩10多天的時間，請民眾能儘快參與連署，才不會讓罷免功虧一簣。

朱育生表示，中二選區幅員遼闊、民眾居住分散，不像市區容易宣傳連署，加上這個選區的特性，民眾有所顧忌，參與連署多不願意曝光，目前1週約安排20多個連署場次，加上議員服務處、商家等固定連署站，希望能在僅剩的10多天順利衝高連署份數達標。

志工持續在選區各地擺攤，希望民眾儘快參與連署。（罷免團體提供）

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