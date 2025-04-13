不再面向中國！ 卓揆喊話台商：面對太平洋、走向全世界

民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰上台向人民宣講報告政策。（記者田裕華攝）

2025/04/13 18:17

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨「人民是頭家」宣講今在台北壓軸舉行，行政院長卓榮泰表示，面對美國關稅的政策改變，政府有信心化解危機，轉化成再次引領世界的信心，希望各地台商能到東南亞、美國、歐洲等國投資，因為我們將不再面向中國，面對太平洋、走向全世界才是台灣的未來。

卓榮泰表示，美國關稅宣布後，全世界經貿情勢充滿變化，但政府有信心化解這個危機，並將其轉化成台灣再次引領世界的信心，面對美國關稅的政策改變，政府的三個基本態度就是積極應變、穩健交涉、效率執行。

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卓榮泰指出，美國總統川普4月2日宣布對台課徵32%，執政團隊隨即將過去準備的所有評估、條件及設算，升級成880億支持方案，4月10日川普又宣布暫緩實施90天，在這90天黃金時間，全世界只有中國被從54%關稅一路加到145%，今天清晨美國再度宣布，電腦、智慧型手機、晶片等20項產品豁免關稅，對台灣又是一劑強心劑，我們一定會把握契機，讓我們在站在有利起跑點。

卓榮泰說，前天晚上台美雙方正式談判已經啟動，就對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制在內多項議題充分交換意見，有助於雙方推進互利互贏的對話合作，並將在這基礎上爭取更好時機，用充分內容、整套策略，向美國展示台灣願意成為世界的一份子，願意負起亞洲地區、印太地區經貿關鍵領先地位的角色，中華民國台灣在這場世界的變局中不缺席，帶領世界繼續前進，也一定堅持爭取國家最大利益，維持產業國際競爭力，讓人民安心。

卓榮泰表示，雖然世界局勢動盪之大也是我們前所未見，但我們已經在正確的道路上就位了，賴總統第一個任期將延續蔡總統的正確路線，投資台灣、走向南向、走向美國、走向歐洲，脫離中國。

卓榮泰說，台商陸續撤離中國，我們也希望各地台商能到東南亞、美國、歐洲、墨西哥、加拿大各地去，甚至去中南美洲友邦國家，為什麼要這樣做？因為我們不再面向中國，我們要面對太平洋、走向全世界，這才是台灣的未來。

卓榮泰表示，雖然世界局勢動盪之大也是我們前所未見，但我們已經在正確的道路上就位了，賴總統第一個任期將延續蔡總統的正確路線，投資台灣、走向南向、走向美國、走向歐洲，脫離中國。（記者田裕華攝）

卓榮泰希望各地台商能到東南亞、美國、歐洲等國投資，因為我們將不再面向中國，面對太平洋、走向全世界才是台灣的未來。（記者田裕華攝）

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