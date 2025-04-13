假日衝刺罷免林德福、張智倫 李明哲呼籲：罷就對了

人權工作者李明哲強調，他們不是民進黨側翼，民進黨才是公民團體的側翼，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。 （記者陳奕劭攝）

2025/04/13 17:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕全台罷免風潮延燒，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」，今天（13日）在中和區四號公園、永和區仁愛公園舉辦「公民肥皂箱」宣講，加速二階連署進度。人權工作者李明哲強調，他們不是民進黨的側翼，民進黨才是公民團體的側翼，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。

公民團體「無獻清林」、「倫刪立舒」舉辦「公民肥皂箱」宣講，市議員許昭興出席仁愛公園助講，立委沈伯洋原定出席，因故取消；李明哲與市議員張維倩一同在四號公園，宣傳罷免林德福、張智倫。

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記者實地採訪，四號公園連署站陸續有民眾光臨簽連署，帳篷外張貼「罷免傅崐萁」、「反共救國、罷免護台」、「第二階連署不能沒有你」等標語，許多行經公園的民眾也向志工豎起大拇指喊「加油」，李明哲、張維倩宣講時，也吸引民眾旁觀。

李明哲表示，在中國連民間團體、公司行號、大專院校都要成立黨組織，運作必須服從共產黨的領導，現在國民黨的兩岸交流，都是中國政府同意的，目的是傳達中國的意志，替中國弱化台灣，但他也有許多來自中國的朋友，過去來台學習自由民主，如今都被顛覆政權罪關在監獄，這些真正在民間交流的人士，卻未見國民黨發出聲音。

他指出，陸配「亞亞」發出武統言論被遣返，卻被國民黨批評打壓言論自由，但她沒接受司法調查，以後還能跟兒女團聚，完全是惡意謠言。反而他認識名為「富察」的陸配，因出版書籍被中共判刑，這才是打壓言論自由。

李明哲強調，只要成功罷免林德福、張智倫，即使未來又選出國民黨立委，也絕不會像他們如此囂張，民主就會前進，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。

罷團人士說，為了繼續衝刺二階連署，近日設置7道廣告牆，歡迎民眾打卡上傳至粉專，成為7道勝光的見證者。

雙和罷團啟動二階連署，帳篷外張貼「罷免傅崐萁」、「反共救國、罷免護台」、「第二階連署不能沒有你」等標語，（記者陳奕劭攝）

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