為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    假日衝刺罷免林德福、張智倫 李明哲呼籲：罷就對了

    人權工作者李明哲強調，他們不是民進黨側翼，民進黨才是公民團體的側翼，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。 （記者陳奕劭攝）

    人權工作者李明哲強調，他們不是民進黨側翼，民進黨才是公民團體的側翼，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。 （記者陳奕劭攝）

    2025/04/13 17:59

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全台罷免風潮延燒，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」，今天（13日）在中和區四號公園、永和區仁愛公園舉辦「公民肥皂箱」宣講，加速二階連署進度。人權工作者李明哲強調，他們不是民進黨的側翼，民進黨才是公民團體的側翼，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。

    公民團體「無獻清林」、「倫刪立舒」舉辦「公民肥皂箱」宣講，市議員許昭興出席仁愛公園助講，立委沈伯洋原定出席，因故取消；李明哲與市議員張維倩一同在四號公園，宣傳罷免林德福、張智倫。

    記者實地採訪，四號公園連署站陸續有民眾光臨簽連署，帳篷外張貼「罷免傅崐萁」、「反共救國、罷免護台」、「第二階連署不能沒有你」等標語，許多行經公園的民眾也向志工豎起大拇指喊「加油」，李明哲、張維倩宣講時，也吸引民眾旁觀。

    李明哲表示，在中國連民間團體、公司行號、大專院校都要成立黨組織，運作必須服從共產黨的領導，現在國民黨的兩岸交流，都是中國政府同意的，目的是傳達中國的意志，替中國弱化台灣，但他也有許多來自中國的朋友，過去來台學習自由民主，如今都被顛覆政權罪關在監獄，這些真正在民間交流的人士，卻未見國民黨發出聲音。

    他指出，陸配「亞亞」發出武統言論被遣返，卻被國民黨批評打壓言論自由，但她沒接受司法調查，以後還能跟兒女團聚，完全是惡意謠言。反而他認識名為「富察」的陸配，因出版書籍被中共判刑，這才是打壓言論自由。

    李明哲強調，只要成功罷免林德福、張智倫，即使未來又選出國民黨立委，也絕不會像他們如此囂張，民主就會前進，呼籲人民趕緊行動，「罷就對了」。

    罷團人士說，為了繼續衝刺二階連署，近日設置7道廣告牆，歡迎民眾打卡上傳至粉專，成為7道勝光的見證者。

    雙和罷團啟動二階連署，帳篷外張貼「罷免傅崐萁」、「反共救國、罷免護台」、「第二階連署不能沒有你」等標語，（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團啟動二階連署，帳篷外張貼「罷免傅崐萁」、「反共救國、罷免護台」、「第二階連署不能沒有你」等標語，（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播