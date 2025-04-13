中國頻頻恐嚇台灣！Cheap「前男女朋友」神比喻：中國是恐怖情人

Cheap比喻，中國就像完全活在自己編的戀愛腦裡，不斷騷擾前任的恐怖情人。（美聯社）

2025/04/13 18:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年不斷打壓台灣，以降低台灣國際地位，更頻頻恐嚇台灣。百萬網紅Cheap就以「如果台灣與中國是前男女朋友」比喻，認為中國就像完全活在自己編的戀愛腦裡，不斷騷擾前任的恐怖情人，而台灣則是每天都要防堵前男友騷擾。

Cheap在臉書以「如果台灣與中國是前男女朋友」為題表示，台灣與中國就像一對情侶，原本住在一起，後來吵架吵翻天，前女友（台灣）氣到搬出去，自己租了套房（變成事實上自己管自己），但是前男友（中國）完全活在自己編的戀愛腦裡，堅持「我們只是暫時分開！」、「妳還是我女朋友，哪裡跑得掉？」、「我有一天一定會把妳接回來！」。

請繼續往下閱讀...

而台灣的想法則是，「一開始也很混亂，還在想自己到底算不算分手（國民黨時代）」、「後來越來越習慣自己住，還跟金髮大叔、小文青搞曖昧」、「現在直接自我介紹：「哈哈，我單身啦，那個白癡不是我男友」。

Cheap也拿日常生活比喻，認為中國就像恐怖情人，「還沒分手，妳是我的!!」、「傳訊息威脅：再不回來打屎你」、「逼別人不准跟台灣約會」、「佔有慾爆表，吃醋狂暴模式」，超級想要抓回來，但表現方式只讓人更想逃跑；至於台灣則是，「早就分了，我現在過得挺好」、「封鎖對方IG，一邊跟別人搞曖昧」、「有在考慮搬家、養貓，過自由人生」。

他認為，中國是那種分手後還偷看你IG，然後在你朋友底下留言「她是我女朋友！」的前任，台灣則是已經在交友軟體滑爆新對象，結果每天還要防堵前男友騷擾的人。

Cheap也提到美國，比喻為台灣新曖昧對象之一，長得帥，超有錢，一開始也不太鳥台灣，後來看台灣跟中國分手，突然覺得台灣蠻可愛的，而且可以順便氣死中國。除此之外出手還超闊氣，幫台灣買安全帽（軍售）、送早餐（科技投資）、幫忙叫Uber（國際曝光），「但自己也很渣，但整體來說，是比中國可靠的對象」。

Cheap也形容日本，跟台灣有一段複雜的情史，當年是霸道總裁，後來搞事，被上面的金髮帥哥打爆，轉型成溫柔小文青，現在變得很暖，很穩，很有禮貌，對台灣超級照顧，常常偷偷買禮物，又不敢太高調，怕被中國那個瘋前男友發現後來找麻煩。

貼文曝光後，網友表示，「比較像爸爸去賭博賭輸了，結果把小孩拿去抵債，然後幾十年後又回來要小孩認祖歸宗」、「台灣沒有國有器官，共產黨才有」、「渣男比恐怖情人好十萬倍」、「怎麼可以形容得這麼貼切啊」、「中國，像極了我閨蜜的恐怖情人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法