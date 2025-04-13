大罷免阻毀憲亂政失速列車開下去 許祐嘉：若敗藍營恐變本加厲

公民團體「板橋大刪元」今天在板橋區永豐公園舉辦「公民肥皂箱」活動；圖為民眾在現場連署畫面。（記者董冠怡攝）

2025/04/13 18:11

〔記者董冠怡／新北報導〕公民團體「板橋大刪元」今天在板橋區永豐公園舉辦「公民肥皂箱」活動，民進黨立委沈伯洋、資深藝人楊烈、珍礙金門發言人許祐嘉輪番上陣，說明藍營毀憲亂政的嚴重性，同時提醒民眾別輕易被其他事件轉移注意力，「我們沒有再被影響的空間」，好好捍衛及行使罷免權，出門連署達標後完成投票、補選，導正1年多來被破壞的自由民主憲政秩序，讓台灣重新回歸正確的道路。

「大罷免是比氣長的社會運動！」沈伯洋表示，國會能否正常運轉為民主重要體現，少數服從多數，多數也要讓少數有發言的權利，台灣目前面臨到，部分藍委不願好好協商，甚至麥克風消音、關閉直播，執政黨51席立委與0席沒兩樣，這不是正常國家該有的事；當國家體制無法維持、開始有敵國威脅，政府機關功能失靈，人民就會挺身而出。

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沈伯洋指出，民眾站出來，是因為關心民選代表有無被中國滲透、中國的手會不會伸進來，導致無法持續安居樂業？傅崐萁不斷帶人去中國，有委員提案擬幫中國洗產地、國家戰略法架空總統權力，有沒有可能帶過半藍委去中國簽和平協議？

沈伯洋說，社會要穩定、民主機制要維持，通常需要一個國家人口的3%至5%，台灣「內賊」太多加上敵國虎視眈眈，故抓5%，大概是100多萬人，還有努力空間，同步在與時間賽跑，希望大家能夠響應大罷免，踴躍連署，趕走親中、不討論、有問題的立委；在罷免志工努力不懈堅持下，越來越多人知道事情的嚴重性，從乏人問津、1週收到1份連署，到如今的1天1000份，十分不易。

楊烈先以招牌曲「如果能夠」開場炒熱氣氛，並提到台灣人歷經幾十年的打拚之後，終於讓世界看見台灣，而且地位舉足輕重，未來的日子將越來越繁榮安定，批評藍白立委所作所為「無法無天、禍國殃民」，胡亂凍刪預算影響層面廣泛，涉及文化、經濟、國防、安全、教育等，「真的很可惡啦！」不能讓藍白斷送台灣的未來，「中心思想在哪？下一代又該何去何從？」呼籲群眾在時限內出來連署，「二階要繼續簽下去！救自己、救別人、救國家！做堂堂正正的台灣人」。

許祐嘉認為，藍白正在試圖系統性掏空台灣的自由民主憲政秩序、有目的性地葬送台灣的利益，想把國家推向中國，陳玉珍等人把立法院變成只能比武、無法理性討論的「戰場」，送出的提案版本，連部分藍委都搞不清楚究竟在表決什麼，甚至開直播洩密，還惡修法膨脹自身職權、限縮人民權益、從中央搶錢，並提案刪減福國利民的預算，站在台灣的對立面，也無自我反省。

許祐嘉說，如果這次大罷免失敗，藍營恐將變本加厲、推動更多可怕的法案，例如提案修法離島建設條例，開放專業備受質疑的中國籍醫護人員進入金門、馬祖、澎湖執業，倘若發生醫療糾紛如何保障民眾就醫安全、當全球性疫情再度敲門，會否成為防疫破口等，假使成功修法，未來會否透過遵循此一模式，自地方包圍中央，逐步掏空台灣的國安、醫療、社福、教育，因此定要阻止毀憲亂政的失速列車繼續開下去。

沈伯洋表示，大罷免是比氣長的社會運動。（記者董冠怡攝）

許祐嘉說，陳玉珍等人把立法院變成只能比武、無法理性討論的「戰場」。（記者董冠怡攝）

楊烈說開場先以招牌曲「如果能夠」炒熱氣氛。（記者董冠怡攝）

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