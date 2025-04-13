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    羅智強抵押房屋又出書募款 簡舒培曝選舉剩餘款逾1300萬：裝可憐？

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/04/13 19:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委羅智強的民團「大安強強滾」，日前宣布二階連署達標，而羅智強昨（12）日表示，目前遭遇的第1道難關是「糧草告急」，坦言將辦理房屋抵押來籌措經費。對此，民進黨北市議員簡舒培爆料，羅智強選立委時的剩餘款還有1300多萬，為什麼要「賣窮」、「裝可憐」？

    在罷免二階過關之後，羅智強稱「這代表真正的『熱戰』即將開打，經費也將迅速燒光。」除了要辦理房屋抵押貸款，還宣布將出版新書《護民主・反惡罷─100萬步走大安》，每本售價500元，且「我都會親自簽名，表達感謝。」

    不過，簡舒培則在臉書粉專直言，羅智強在立委選舉時的剩餘款還有1300多萬，為什麼要「賣窮」、「裝可憐」？要把支持者當「韮菜」！簡舒培提到，羅智強每次選舉都搞過的「糧草告急」之術又來了，「換個花樣又要來欺騙大安區的選民！！」

    簡舒培認為，從政治獻金的公開數據來看，「羅智強不但不窮，而且還是募款達人。」因為，羅智強在立委選舉的募款金額，達2998萬多；支出了1693萬多；結餘共1300多萬，「結餘款還在政治獻金專戶中，可用以支付當選後公務使用，加上其財產申報不僅有地有房！怎麼看都不像他說的那麼可憐。」

    簡舒培透露，羅智強選舉的剩餘款有1300多萬。（擷取自簡舒培臉書）

    簡舒培透露，羅智強選舉的剩餘款有1300多萬。（擷取自簡舒培臉書）

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