民眾黨台南宣講 黃國昌批民進黨一手說團結和解，另一手抹紅抹黑

台灣民眾黨「人民要當家，全民問政宣講」活動，在台南永康凌霄寶殿武龍宮前舉行。（記者劉婉君攝）

2025/04/13 18:08

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣民眾黨「人民要當家，全民問政宣講」活動，今（13）日下午在台南永康凌霄寶殿武龍宮前舉行，針對美國對等關稅議題，台灣民眾黨主席黃國昌批評民進黨，一手說要團結和解，另一手繼續抹紅抹黑攻擊在野黨，產創條例要不是民進黨立委杯葛，現在已完成三讀且生效。

黃國昌在接受媒體訪問時表示，當在野黨願意共同承擔責任，完成必要修法，給予執政黨必要支持時，民進黨在立法院胡鬧、杯葛議事，很難想像，民進黨兩面手法鬥爭批判怎麼跟中國共產黨學得那麼像？台灣人民希望看到的，是政治人物在有需要時，好好為人民做事，台灣民眾黨一本初衷，對的事全力支持，該為台灣人民做的事，一刻都不會遲延，呼籲賴清德政府以台灣人民為念，以蒼生為念。

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黃國昌表示，質詢時曾要求卓榮泰針對農漁產品不可以採用零關稅，否則將對農漁民會造很非常大傷害，但卓榮泰不僅不肯承諾，甚至不願正面回答問題，不管是先前32%關稅，還是10%，乃至於雙方零關稅，對台灣產業、勞工、農漁民到底造成什麼衝擊，目前為止，行政院繳出空白成績單，這不是負責任政府該有的作為。

針對國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，黃國昌說，當有人對民進黨政府提出批評監督，民進黨動不動就扣上紅帽子，如今卻沒人出來面對，無恥到沒有下限的程度。

「人民要當家」宣講活動現場，台下支持者高舉標語手牌應援，雖然永康區一度降雨，仍有不少人穿著雨衣坐在台下聽講。

台灣民眾黨主席黃國昌批民進黨一手說團結和解，另一手卻繼續抹紅抹黑，攻擊在野黨。（記者劉婉君攝）

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